El estuario del Anllóns suma ya 327 especies de aves registradas

Los participantes en la jornada, observando el estuario Cedida

El estuario del río Anllóns, en Cabana, suma ya 327 especies de aves registradas, con presencia de especies procedentes de diferentes puntos del planeta; hay ejemplares de origen siberiano, norteamericano o africano.

Así lo informó el prestigioso ornitólogo José Luis Rabuñal, durante una jornada de divulgación ambiental sobre la riqueza ornitológica de la Costa da Morte organizada por el sábado por Aptcm, la Asociación de Profesionais de Turismo Costa da Morte, dentro del proyecto Sabor a Mar.

El Centro de Interpretación do Esteiro do Anllóns acogió la jornada, que permitió a Rabuñal compartir con los asistentes parte del conocimiento acumulado durante años de estudio de la ensenada de A Ínsua y del curso bajo del río Anllóns.

En su intervención, destacó la importancia de este ecosistema, que cuenta con una notable diversidad de flora y fauna y que representa un espacio de gran relevancia para las aves migratorias. Entre las 327 especies registradas en el estuario del Anllóns, el trabajo de Rabuñal le ha permitido identificar 32 norteamericanas, doce de ellas citadas por primera vez en España, además de dos primeras citas de especies siberianas.

Entre los hallazgos más importantes de Rabuñal a lo largo de su trabajo de investigación en la zona figura el pirlo de Alaska.

El ornitólogo puso también el foco en la necesidad de dar a conocer y divulgar este patrimonio natural, tanto para favorecer su conservación como para contribuir a su puesta en valor y a la creación de nuevas oportunidades vinculadas al turismo de naturaleza de la Costa da Morte.

La relevancia de la ensenada del Anllóns trasciende el ámbito local, pues protagoniza el primer capítulo del libro ‘Territorios pasajeros’, dedicado al trabajo de Rabuñal, que se acerca a las 6.000 jornadas de estudio ornitológico en este espacio.