Horario del transporte gratuito en Cabana para acudir a A Coruña a realizar las pruebas de detección precoz de cáncer de mama 

Unan profesional analizando una mamografía Archivo

La Xunta dispone de un servicio gratuito de transporte para facilitar el desplazamiento hasta el hospital Abente y Lago de A Coruña, donde se realizan las pruebas de detección precoz de cáncer de mama, dentro del programa del Sergas.

En el caso de Cabana, las vecinos podrán desplazarse desde el jueves 15 al lunes 26 de este mes, con dos horarios disponibles en función de las citas programadas.

Habrá salidas desde Neaño, delante del hostal Monteblanco, a las 7.45 y las 11.30 horas; desde A Carballa-Cesullas, delante de la Casa da Cultura, a las 7.50 y 11.35; y en A Pedra-Nantón, habrá paradas en el aparcamiento del centro médico y en el campo de fútbol a las 8.05 y 11.50 horas.