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Bergantiños

La creación de empresas en la Costa da Morte crece a un ritmo un 15% superior al del año pasado

Entre enero y septiembre se constituyeron en la zona 146 sociedades mercantiles, una veintena más que en el mismo período de 2025

Rosa Balsa
06/10/2026 16:58
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La puesta en marcha de sociedades mercantiles va a más en la Costa da Morte. Durante los nueve primeros meses del año se han constituido en la zona un total de 146 nuevas entidades, una veintena más que en el mismo período de 2025, lo que se traduce en un crecimiento del 15%, según se desprende de los datos del Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).

Si se mantiene la tendencia, 2026 cerrará con mejores cifras que 2025, prolongando por sexto año consecutivo el crecimiento de las sociedades mercantiles en la comarca. 

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Por ahora, el mejor mes fue marzo, con 25 nuevas entidades puestas en marcha, seguido de febrero (22) y abril (20). Por el contrario, las cifras más bajas se han dado en los dos últimos meses, con ocho y siete empresas constituidas en agosto y septiembre, respectivamente. en cuanto al resto del año, enero registró 17 sociedades; once fueron en junio, doce en mayo y quince en julio.

Por comarcas, 58 de cada cien nuevas empresas de la Costa da Morte se localizan en Bergantiños. La comarca ha sido escenario de 85 nuevos negocios en lo que va de año, la mitad de ellos (47) en Carballo. 

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Por su parte, Soneira contabiliza hasta ahora 19 y Fisterra otros 18, en tanto que Xallas suma 16. 

Por municipios, Carballo lidera la actividad con autoridad. Le siguen Santa Comba, con doce negocios activados este año; Ponteceso, con once; y A Laracha, con diez. A su vez, Camariñas contabiliza nueve; Cerceda, ocho; seis en los casos de Vimianzo y Muxía; cinco en Laxe; cuatro en Cabana, Coristanco, Malpica, Zas, Mazaricos y Dumbría; tres en Cee y Fisterra; y dos en Corcubión, según los datos del Borme.

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