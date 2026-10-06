La Diputación de A Coruña reúne a los concellos para avanzar en la digitalización de la administración

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso Cedida

La Diputación de A Coruña reunirá este jueves a más de 50 profesionales de los concellos de la provincia en una nueva jornada de su proyecto Concello Dixital, destinado a apoyar a las entidades locales en la implantación de la administración electrónica y la transformación digital.

El encuentro permitirá poner en común las experiencias de los responsables municipales que trabajan en estos procesos y abordar algunos de los retos que plantea la modernización de la gestión pública.

La jornada prestará especial atención a las personas encargadas de aplicar estos cambios en los concellos. Así, se trabajará sobre gestión del cambio, comunicación, liderazgo, creatividad, inteligencia emocional y resolución de problemas, mediante dinámicas de grupo, ejercicios prácticos y el intercambio de experiencias entre los participantes.

La cita se desarrollará en el Pazo de Mariñán y contará también con representantes y técnicos de la Diputación. La actividad se enmarca en Concello Dixital, el proyecto provincial de apoyo a la modernización tecnológica y organizativa de las administraciones locales.