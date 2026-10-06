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Bergantiños

La Xunta avanza que el TSXG le ha dado la razón respecto a otros dos parques eólicos 

La conselleira de Medio Ambiente y los representantes de EGA creen que estas últimas decisiones judiciales puedan "marcar un cambio de tendencia" para el sector

Agencias
06/10/2026 16:25
Un parque eólico ya en funcionamiento en Vimianzo
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El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha dictado otros dos fallos favorables a la Xunta relacionados con la construcción de parques eólicos, que se unen a la sentencia conocida la semana pasada sobre el de Bustelo (Carballo y Coristanco), ha anunciado este martes la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. 

Se trata de dos sentencias dictadas por la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal sobre otros dos parques paralizados, ha indicado Vázquez, que esta mañana se ha reunido con representantes de la Asociación Eólica de Galicia (EGA). 

La semana pasada se conoció que el TSXG autorizó la construcción del parque eólico de Bustelo, en Coristanco y Carballo, además de denegar la suspensión cautelar de autorizaciones administrativas y la declaración de utilidad pública del parque Coto Muíño, en Vimianzo y Zas

Estas sentencias se producen después de que se modificase la composición de esa sala del tribunal, que hasta entonces había paralizado decenas de parques eólicos, mediante el polémico traslado forzoso de cuatro magistrados. 

Vázquez ha celebrado este martes la sentencia sobre Bustelo porque no se limita a aplicar la doctrina establecida por el Tribunal Supremo y las autoridades judiciales europeas que avalan la tramitación fragmentada de los proyectos, sino que analiza también en profundidad toda la documentación e informes de la evaluación ambiental. 

La conselleira y los representantes de EGA creen que estas últimas decisiones judiciales puedan "marcar un cambio de tendencia" para el sector, y han considerado urgente desbloquear la situación. Vázquez ha defendido que también es importante la repotenciación de los parques ya operativos para mejorar su eficiencia y ha indicado que actualmente están autorizadas nueve operaciones de este tipo y hay otras diez en tramitación.

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