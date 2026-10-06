Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Puigdemont: la amnistía "no soluciona nada" en la relación entre España y Cataluña

Efe
06/10/2026 20:30
68fe87bdb785d
Carles Puigdemont tras un acto en Bruselas Archivo El Ideal Gallego
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha asegurado este martes que el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, incluyendo los delitos de malversación, "no soluciona nada" en términos de la relación entre España y Cataluña, "un conflicto histórico que corresponde resolver a la política y no a los jueces".

"La amnistía forma parte de la fórmula para la resolución del conflicto histórico existente entre Cataluña y España, pero no es en sí misma su solución y lo hemos dicho desde el primer día", ha dicho Puigdemont en una comparecencia sin preguntas desde Waterloo (Bélgica).

El también líder de Junts, que no ha dado detalles sobre su potencial regreso a España, ha apuntado al mismo tiempo la "enorme importancia política" de la ley de amnistía y su significado como "desautorización de la represión y por el reconocimiento implícito de que ese no era el camino".

El aval del Constitucional a la ley, ha dicho Puigdemont, "derrota la estrategia de los diversos poderes públicos españoles que han impedido y demorado la aplicación de la ley de amnistía por razones estrictamente políticas".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

68fe87bdb785d

Puigdemont: la amnistía "no soluciona nada" en la relación entre España y Cataluña
EFE
MADRID, 06/10/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, este martes en el Palacio de la Moncloa. EFE/ Javier Lizon

El Gobierno aprueba los decretos de vivienda con incorporaciones que mantienen su esencia
Agencias
El ideal gallego

Horario del transporte gratuito en Cabana para acudir a A Coruña a realizar las pruebas de detección precoz de cáncer de mama
redacción carballo
Una calle del polígono de Carballo

La creación de empresas en la Costa da Morte crece a un ritmo un 15% superior al del año pasado
Rosa Balsa