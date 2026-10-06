Puigdemont: la amnistía "no soluciona nada" en la relación entre España y Cataluña

Carles Puigdemont tras un acto en Bruselas Archivo El Ideal Gallego

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha asegurado este martes que el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, incluyendo los delitos de malversación, "no soluciona nada" en términos de la relación entre España y Cataluña, "un conflicto histórico que corresponde resolver a la política y no a los jueces".

"La amnistía forma parte de la fórmula para la resolución del conflicto histórico existente entre Cataluña y España, pero no es en sí misma su solución y lo hemos dicho desde el primer día", ha dicho Puigdemont en una comparecencia sin preguntas desde Waterloo (Bélgica).

El también líder de Junts, que no ha dado detalles sobre su potencial regreso a España, ha apuntado al mismo tiempo la "enorme importancia política" de la ley de amnistía y su significado como "desautorización de la represión y por el reconocimiento implícito de que ese no era el camino".

El aval del Constitucional a la ley, ha dicho Puigdemont, "derrota la estrategia de los diversos poderes públicos españoles que han impedido y demorado la aplicación de la ley de amnistía por razones estrictamente políticas".