Tres detenidos y dos investigados en Arteixo por la agresión a un hombre en un bar

Investigación policial en Arteixo Cedida

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Arteixo, ha procedido a la detención de tres personas y a la investigación de otras dos como supuestas autoras de delitos de homicidio en grado de tentativa, encubrimiento, quebrantamiento de medida cautelar y omisión del deber de socorro.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de septiembre en el interior de un establecimiento de hostelería ubicado en el término municipal de Arteixo, según ha detallado este martes la Guardia Civil.

La investigación se inició a raíz de la agresión sufrida por un varón en el interior de un local hostelero tras una discusión por el reclamo de una deuda económica pendiente.

En ese momento, dos de los implicados —una pareja sentimental— se abalanzaron sobre la víctima; mientras el varón la inmovilizó mediante una maniobra física de contención, la mujer le asestó cuatro puñaladas con una navaja de grandes dimensiones, lo que le causó una perforación pulmonar de gravedad.

Tras la agresión, la víctima solicitó auxilio a las personas presentes y al responsable del establecimiento, quienes hicieron caso omiso de la petición.

El agredido tuvo que desplazarse a pie por la vía pública hasta las inmediaciones de su domicilio, donde fue asistido por familiares y posteriormente trasladado e ingresado de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).

La Guardia Civil tomó declaración al herido en el propio centro hospitalario, mientras que la Policía Local colaboró en la inspección administrativa del local.

Fruto de las gestiones investigativas, el pasado miércoles 30 de septiembre los agentes procedieron a la detención de los dos supuestos autores materiales de la agresión.

También fue detenida una tercera persona como supuesta autora de un delito de encubrimiento, por facilitar la huida de los agresores en su vehículo particular y colaborar en la ocultación del arma empleada.

Además, se constató que la mujer detenida tenía en vigor una medida judicial de prohibición de tenencia y uso de armas, la cual quebrantó durante la comisión del hecho delictivo.

Posteriormente, en la tarde del 2 de octubre, se procedió a la investigación de dos personas más por un supuesto delito de omisión del deber de socorro por no auxiliar a la víctima ni alertar a los servicios de emergencia.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Guardia de A Coruña y la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para los dos supuestos autores materiales de la agresión, y libertad con medidas cautelares para el investigado por encubrimiento.