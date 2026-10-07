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Bergantiños

Cincuenta escolares de Cerceda abren el nuevo curso de visitas al Parlamento de Galicia

Durante la jornada fueron recibidos por el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, y por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez

Diana Bergara
07/10/2026 14:59
Los alumnos del CPI O Cruce de Cerceda, esta miércoles en el Parlamento de Galicia
Los alumnos del CPI O Cruce de Cerceda, esta miércoles en el Parlamento de Galicia
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Un grupo de 50 escolares de segundo de ESO del CPI Plurilingüe O Cruce de Cerceda estrenó este miércoles una nueva edición de ‘Coñece as túas institucións’, el programa que permite al alumnado gallego acercarse directamente al funcionamiento del Parlamento y de la Xunta de Galicia.

Los jóvenes cercedenses fueron los primeros participantes del nuevo curso y aprovecharon su desplazamiento a Santiago para asistir a la sesión plenaria celebrada este miércoles en la Cámara autonómica. Durante la jornada fueron recibidos por el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, y por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez.

En el caso del alumnado de Cerceda, la jornada tuvo además la particularidad de coincidir con la celebración de un pleno, lo que permitió a los estudiantes observar directamente la actividad parlamentaria antes del encuentro con los responsables autonómicos.

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