La Xunta estudiará una parada en el CHUAC para los autobuses entre Carballo y A Coruña

Medio centenar de sanitarios y trabajadores del Chuac de la comarca se concentraron recientemente en Carballo R. Balsa

La Xunta estudiará la viabilidad de introducir una parada en el Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC) en las conexiones de autobús entre Carballo y A Coruña.

Durante el Pleno del Parlamento este miércoles, el PSdeG ha reclamado al Gobierno gallego que dé una respuesta específica a esta petición que, según ha señalado, se formula desde 2023.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha defendido que la conexión entre Carballo y A Coruña ha incrementado notablemente su uso, con 147.000 viajeros en 2025 frente a los 61.246 de 2021, y ha asegurado que la Xunta ha introducido distintas mejoras en los últimos años, como nuevas paradas y ajustes de los recorridos.

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Sobre la petición de los trabajadores del CHUAC, ha explicado que se está estudiando la posibilidad de introducir una parada en el hospital antes de que los servicios continúen hacia la estación de autobuses o el Teatro Colón. Ha advertido, no obstante, de que cualquier modificación debe tener en cuenta al conjunto de usuarios y el impacto que tendría sobre los tiempos de viaje.

Además, ha señalado que los datos medios de septiembre muestran que los servicios no circulan habitualmente completos, aunque ha admitido que pueden producirse picos de ocupación en determinadas jornadas.

La diputada socialista Patricia Iglesias ha defendido que no se trata de una incidencia puntual, sino de una necesidad de movilidad para más de 300 trabajadores del Sergas, y ha reclamado al conselleiro que se comprometa a estudiar formalmente la creación de una línea directa hasta la zona hospitalaria.

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También ha pedido que la Xunta reciba a la plataforma que reclama esta conexión y ha asegurado que existe un dossier de viabilidad elaborado por los propios usuarios.

En su réplica, el conselleiro ha insistido en que el transporte público debe atender al conjunto de usuarios y ha defendido que los horarios y recorridos pueden modificarse cuando resulte viable. Ha concluido que la posible parada en el CHUAC será estudiada y que se implantará si resulta compatible con el funcionamiento general del servicio.