Las promotoras de la iniciativa del bus entre Carballo y el Chuac, en el pleno del Parlamento gallego

La diputada Patricia Iglesias y el portavoz del PSOE en Coristanco, José Manuel Pérez Abelenda, este miércoles con las promotoras de la iniciativa Cedida

Paula Seoane y Ángela Facal, las promotoras de la iniciativa para demandar un servicio de autobús entre Carballo y el Chuac, estuvieron este miércoles en el Parlamento gallego, para seguir en vivo el pleno, invitadas por el grupo socialista.

Durante el pleno, la diputada socialista Patricia Iglesias trasladó la iniciativa al Parlamento, que acordó estudiar la viabilidad de introducir una parada en el Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC) en las conexiones de autobús entre Carballo y A Coruña.

"Para nós, poder estar hoxe dentro do hemiciclo e ver a nosa proposta chegar ao Parlamento é un paso máis neste camiño", afirman las promotoras.

Los próximos pasos serán la reunión presencial en A Coruña con Judit Fontela Baró, directora xeral de Mobilidade de la Xunta. Será el viernes 16 de octubre a las 12.00 horas.

"Seguimos traballando, seguimos insistindo e seguimos avanzando. Grazas a todas as persoas que estades detrás desta iniciativa e que facedes posible que a nosa voz siga chegando cada vez máis lonxe", añaden.