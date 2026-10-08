Contratados 56 desempleados en la Costa da Morte en el marco del programa Galicia Suma Talento: Rural Activo de la Xunta

Do Campo, con el alcalde de Malpica, el concejal Miguel Fernández y los tres trabajadores contratados Moncho Fuentes

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada por el alcalde de Malpica, Eduardo Parga, visitó este jueves el municipio para conocer el trabajo que están desarrollando las tres personas contratadas durante nueve meses a jornada completa al amparo del programa Galicia Suma Talento: Rural Activo.

Esta iniciativa tiene como finalidad favorecer la contratación de personas desempleadas y el desarrollo de actuaciones relacionadas con la prevención de incendios forestales y con la conservación del medio rural.

En el caso de Malpica, el Ayuntamiento cuenta con una aportación de cerca de 51.000 euros, destinada a la contratación de estas tres personas, que realizan actuaciones de limpieza de montes, gestión de la biomasa, mantenimiento de espacios naturales y otras tareas de carácter forestal y ambiental.

Durante la visita, la representante autonómica informó de que el programa permite combinar la contratación de personas desempleadas con la realización de trabajos vinculados a la prevención de incendios y al mantenimiento del territorio, facilitando a las personas participantes la adquisición de experiencia profesional relacionada con estas tareas.

La Consellería de Emprego, Comercio e Emigración resolvió una nueva edición de Galicia Suma Talento: Rural Activo, dotada con 20 millones de euros. En el conjunto de la provincia de A Coruña, la Xunta financió la contratación de 282 personas en 81 ayuntamientos, con una inversión de cerca de 5 millones de euros. En el caso concreto de la Costa da Morte, 14 ayuntamientos contaron con apoyo para contratar a 56 personas desempleadas, con unas aportaciones de más de un millón de euros.

La edición de este año de Galicia Suma Talento: Rural Activo incorpora la figura de la persona coordinadora municipal de prevención de incendios, destinada a los ayuntamientos adheridos al convenio de colaboración entre la Xunta y Seaga en materia de prevención y defensa contra los incendios forestales.

Estos municipios tuvieron la posibilidad de contar con un contrato adicional para coordinar los equipos de trabajo y planificar las actuaciones de acuerdo con la estrategia autonómica.

Además, por primera vez, los ayuntamientos afectados por los grandes incendios forestales y los adheridos a este convenio contaron con la posibilidad de mantener el mismo número de contrataciones que en la convocatoria anterior.

El programa incluye también formación específica para las personas contratadas en materias relacionadas con la prevención de incendios, el uso de maquinaria y herramientas forestales y la seguridad en el desarrollo de estos trabajos, así como contenidos orientados a su cualificación profesional y a la realización segura de las tareas en medio rural.