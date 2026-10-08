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Bergantiños

Coristanco prepara su tradicional magosto para el 30 de octubre

Habrá degustación de castañas, chocolate caliente y juegos para los más pequeños 

Redacción Carballo
08/10/2026 21:01
Chocolatada en Coristanco
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El Concello de Coristanco prepara su tradicional magosto para el viernes 30 de octubre. Será en el pabellón polideportivo a partir de las 18.00 horas, y pueden acudir todos los vecinos que lo deseen para gozar de esta fiesta otoñal. Además de la degustación de castañas en familia, los asistentes podrán disfrutar de un chocolate caliente. Para los más pequeños habrá juegos e hinchables. 

Con esta celebración, además de estrechar lazos vecinales se pone en valor el patrimonio cultural y festivo del concello. Desde el Gobierno local animan a todos los vecinos  “a participar desta festa tradicional e desfrutar dun espazo de encontro para todas as idades, cque combina tradición, gastronomía e lecer”.

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