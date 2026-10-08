El PSOE de Ponteceso lamenta la muerte de Maricarmen y pide al alcalde que priorice los intereses municipales

Lois García Carballido, en primer plano, durante un pleno municipal IG

El Partido Socialista de Ponteceso quiere mostrar su pesar por la muerte de Maricarmen, la mujer que se convirtió en la bandera de la lucha por el derecho a la vivienda, y pide al alcalde, José Manuel Mato, que anteponga los intereses del Concello a los de su partido, el PP.

"Hai dezasete concellos que xa cederon solo á Consellería de Vivenda para a construción de vivenda accesible. Ponteceso dispón de 3.000 metros cadrados edificables en Canasteves que podería cederlle de maneira inmediata á Xunta para que construíse vivendas asequibles para as persoas que cumpren os criterios de límite de renda", indica el portavoz, Lois García Carballido. "Sabemos que o alcalde llo solicitou á conselleira, pero esta díxolle que non", añade, el portavoz socialista, al tiempo que reclama al regidor de diga la verdad.

El PSOE insiste en que la cesión no implica ningún gasto para el Concello, tal como indicó el alcalde. "Nos dezasete concellos nos que xa se asinaron os acordos hai proxectos en marcha para a construción de vivendas, e os concellos unicamente cederon o solo urbano, sen ter que incorrer en ningún gasto", aseguró García Carballido.

El portavoz socialista subraya que su partido viene reclamando desde hace tiempo que se realice una campaña informativa para explicar a los vecinos que pueden solicitar una vivienda protegida a la Xunta, puesto que el número de solicitantes es primordial para que la Administración promueva estas viviendas, pero, según su versión, el Concello se niega.

El PSOE anuncia que seguirá exigiendo al Concello que ceda los 3.000 metros cuadrados edificables del antiguo campo de fútbol.