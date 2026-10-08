Muere a los 90 años Xosé Manuel Beiras

Xosé Manuel Beiras Archivo El Ideal Gallego

El histórico dirigente nacionalista gallego Xosé Manuel Beiras Torrado, fundador de Anova tras su salida del BNG, ha muerto a los 90 años, según han confirmado a EFE fuentes de su entorno.

En los últimos tiempos, todavía participaba en actos culturales y políticos, como uno en Padrón, en homenaje a Xosé Luis Méndez Ferrín, como público, o en el pregón del Apóstol, este año a favor del pueblo palestino.

La pasada primavera presentó un libro sobre la historia del PSG, partido que contribuyó a crear.