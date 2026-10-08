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Bergantiños

Sale a la venta 'Más allá de un internado', la nueva novela del laxense Samuel Martínez

Redacción Carballo
08/10/2026 12:50
Samu Martínez Fandiño, con su novela
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“Más allá de un internado” , la nueva novela del laxense Samuel Martínez Fandiño, ha salido a la venta este jueves. La novela puede conseguirse online o escribiendo al propio autor en sus redes sociales de Instagram @samumartinez.writer y Facebook Samuel Martínez Fandiño.

La novela sale publicada gracias a Diversidad Literaria. Se trata de la segunda obra del joven laxense de 19 años tras “Heridas”. Esta nueva publicación está ambientada en Galicia y se trata de “una historia llena de misterio, romance, amistad, secretos y acción”, en palabras del autor, con la que también busca transmitir que “una discapacidad no debe marcar los límites de una persona ni permitir que los demás decidan hasta dónde puede llegar”.

La protagonista de la novela es Nymira, una joven cuyas vacaciones terminan de forma trágica después de sufrir un misterioso accidente que la deja en coma. Cuando despierta, comienza a descubrir que lo ocurrido podría no haber sido un accidente.

El autor apunta además que la música forma parte de la identidad de la novela y acompaña distintos momentos de la trama, con protagonismo especial para artistas como Aitana y Hard GZ.

Samuel Martínez es natural de Soesto y tiene 19 años. Empezó en el mundo de la escritura a los 15 después de “una época en la que sufrí burlas e insultos, aunque esto fue lo que me llevó a poder escribir ya dos libros en los que intento reflejar que seamos como seamos todos podemos cumplir nuestro sueño porque luchando todo se puede”, dice.

A través de esta novela quiero defender que las dificultades no determinan nuestro futuro y que nadie debería ser definido únicamente por aquello que otros consideran una limitación”, añade.

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