Un incendio calcina la sauna y deja inutilizado el pabellón de Laxe

Vista del pabellón de Laxe antes del incendio IG

Un incendio calcinó la sauna y los vestuarios masculinos del pabellón polideportivo municipal de Laxe, dejando inutilizadas las instalaciones. El Concello se vio obligado a realizar cambios en las actividades programadas y otras fueron suspendidas. Pide disculpas a la ciudadanía por las molestias ocasionadas a los vecinos.

Las trabajadoras de limpieza del pabellón fueron las que dieron la voz de alarma a las 7.30 horas, al advertir que había mucho humo en el interior de las instalaciones. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales, aunque los desperfectos materiales son cuantiosos.

Todas las actividades que se llevaban a cabo en el gimnasio quedan suspendidas y el resto fueron trasladadas al pabellón del centro escolar. Las clases de ajedrez se impartirán en el local Valle-Inclán. Desde el Concello coinciden en que están trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible para recuperar el funcionamiento habitual de las dependencias.

La Guardia Civil investiga las causas que originaron las llamas. Las primeras hipótesis apuntan a que el fuego comenzó en la zona de la sauna.