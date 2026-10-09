El DOG publica concursos de derechos mineros de investigación y de explotación que incluyen a la comarca

Mina en Santa Comba Archivo

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes los concursos de derechos mineros de investigación y de explotación que anunció la Xunta después de una reunión del Consello del pasado septiembre.

En ese momento, el presidente gallego, Alfonso Rueda, informó de que la Xunta abría el concurso de 153 derechos mineros, 126 permisos de investigación y 27 de explotación. Como novedad, en las órdenes que publica el DOG este viernes figuran las zonas.

Así, una orden es la relativa al otorgamiento de concesiones de explotación, relativo a derechos mineros caducados correspondientes a la provincia de A Coruña en los términos municipales de Cabana de Bergantiños, Coristanco y Santa Comba.

La segunda se refiere también a concesiones de explotación de derechos mineros caducados correspondientes a la provincia de A Coruña en el término municipal de Lousame.

La tercera es igualmente para el otorgamiento de concesiones de explotación, por derechos mineros caducados correspondientes a la provincia de A Coruña en el término municipal de Mesía.

Una cuarta orden es la relativa a concesiones también de explotación, relativo a derechos mineros caducados correspondientes a la provincia de A Coruña en los términos municipales de Ponteceso, Cabana de Bergantiños y Coristanco.

La quinta orden convoca el concurso público, para el otorgamiento de permisos de investigación, relativo a derechos mineros caducados correspondientes a la provincia de A Coruña; la sexta lo mismo pero en Lugo, la séptima en Ourense y la octava en Pontevedra.