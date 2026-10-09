Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Ponteceso ultima la mejora del acceso a Carballido, en A Graña 

Redacción Carballo
09/10/2026 18:53
ponteceso obra1.jpeg3
Resultado de los trabajos
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Ponteceso está finalizando las obras de mejora del acceso al núcleo de Carballido, en la parroquia de A Graña. Se trata de una actuación muy demandada por los vecinos desde hace años y que mejora las condiciones de acceso a sus domicilios.

Los trabajos han permitido solucionar un importante problema de accesibilidad en la zona. La obra obligó a actuar sobre parte de una propiedad particular y ganar el espacio necesario para mejorar y ampliar la pista que da acceso al núcleo de Carballido. El alcalde, José Manuel Mato, expresó un especial agradecimiento a la familia propietaria "polas facilidades e pola disposición mostradas en todo momento. A súa colaboración foi fundamental para que este proxecto puidese converterse nunha realidade”. 

También tuvo palabras de agradecimiento para la empresa constructora por su implicación y por el esfuerzo realizado para cumplir los plazos previstos.

“Somos conscientes das molestias que unha actuación destas características pode ocasionar, polo que valoramos especialmente a súa colaboración”,dijo en relación a la ciudadanía. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Homenaje a Evencio Ferrero

Evencio Ferrero, un ejemplo a seguir para el BNG
Diana Bergara
El ideal gallego

Seis personas heridas en dos accidentes de tráfico en Carballo y Camariñas
redacción carballo
Festival de Títeres de Vilaño

Arranca o Festival de Títeres de Vilaño e convida a gozar dunha fin de semana no rural
redacción carballo
ponteceso obra1.jpeg3

Ponteceso ultima la mejora del acceso a Carballido, en A Graña
redacción carballo