Ponteceso ultima la mejora del acceso a Carballido, en A Graña
El Concello de Ponteceso está finalizando las obras de mejora del acceso al núcleo de Carballido, en la parroquia de A Graña. Se trata de una actuación muy demandada por los vecinos desde hace años y que mejora las condiciones de acceso a sus domicilios.
Los trabajos han permitido solucionar un importante problema de accesibilidad en la zona. La obra obligó a actuar sobre parte de una propiedad particular y ganar el espacio necesario para mejorar y ampliar la pista que da acceso al núcleo de Carballido. El alcalde, José Manuel Mato, expresó un especial agradecimiento a la familia propietaria "polas facilidades e pola disposición mostradas en todo momento. A súa colaboración foi fundamental para que este proxecto puidese converterse nunha realidade”.
También tuvo palabras de agradecimiento para la empresa constructora por su implicación y por el esfuerzo realizado para cumplir los plazos previstos.
“Somos conscientes das molestias que unha actuación destas características pode ocasionar, polo que valoramos especialmente a súa colaboración”,dijo en relación a la ciudadanía.