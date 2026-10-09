Seis personas heridas en dos accidentes de tráfico en Carballo y Camariñas

Los heridos fueron evacuados por el 061 Archivo

Seis personas han resultado heridas este viernes en las carreteras de la Costa da Morte. El primer siniestro se produjo en una pista de Guilfonxe, en la parroquia carballesa de Bértoa, al volcar un todoterreno, con el resultado de tres menores heridos. Se trata de tres jóvenes de 11, 16 y 17 años de edad.

Según señalan los servicios de emergencias, se produjo una salida de vía y el vehículo impactó contra un poste de hormigón del tendido eléctrico, quedando finalmente volcado sobre la vía. El accidente tuvo lugar pasadas las cinco de la tarde en la CP-1919 que une Carballo con Caión.

Al lugar acudieron dos ambulancias del 061, Policía Local y Guardia Civil de Tráfico. Los heridos fueron evacuados al centro médico carballés, en principio con pronóstico leve. Se investiga quién conducía el vehículo.

Por otro lado, tres personas resultaron heridas en un accidente de tráfico en la calle de Curros, en A Ponte do Porto (Camariñas), a las 16.50 horas. El siniestro fue una triple colisión por alcance, al no respetar uno de los turismos un ceda el paso. Como consecuencia, resultaron heridas tres personas, una de cada vehículo, siendo evacuados a un centro hospitalario de referencia. Al lugar acudieron 061, Guardia Civil de Tráfico y bomberos de Cee.