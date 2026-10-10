A Trabe, en Ponteceso, festeja la Pilarica 

Una sesión vermú en Ponteceso Raúl López Molina

Las fiestas de la Pilarica se celebran por todo lo alto en A Trabe-Tella, en Ponteceso, este fin de semana, con la música como principal protagonista. Este domingo 11 habrá sesión vermú con la orquesta Triunfo, y por la noche, verbena con la misma orquesta, acompañada de la disco móvil Impacto, con los dj Drew y Bermúdez.

El lunes 12 es el día grande las fiestas, con pasacalles desde primeras hora con la agrupación Inllar de O Couto. La misa solemne será a las 13.00 horas, para continuar con la sesión vermú a cargo del dúo Charada. Habrá carga en el campo de la fiesta por si empeoran las condiciones meteorológicas. Las fiesta da Pilarica cuentan con una gran tradición en el núcleo de Ponteceso.