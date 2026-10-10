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Bergantiños

Afaber retoma los obradoiros de memoria en Cabana y en A Brea

Los talleres se llevarán a cabo en las diferentes parroquias de Cabana y en el centro social del núcleo carballés 

Redacción Carballo
10/10/2026 20:54
Obradoiro de memoria en O Esto, en Cabana
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Afaber retoma los obradoiros de memoria en el concello de Cabana de Bergantiños y en el núcleo de A Brea, en Carballo, en este mes de octubre. En el concello cabanés los talleres se llevan a cabo los lunes en las parroquias de Anos, de 17:30 a 19:00 horas, y Nantón, de 19:15 a 20:45 horas; los martes en Riobóo, de 17:00 a 18:30 horas y en Borneiro, de 19:00 a 20:30 horas; y los jueves en Neaño, de 17:00 a 18:30 horas y en O Esto, de 19:00 a 20:30 horas. Las sesiones se prolongarán hasta el mes de mayo del próximo año. 

Paralelamente, de la mano de la Asociación Cultural Mestra Carmen Cancela de A Brea (Carballo), también tendrá continuidad el programa de envejecimiento activo con el obradoiro de memoria por tercer año consecutivo, que se llevará a cabo en el centro social del mismo lugar. 

Todas las actividades serán dinamizadas por la educadora social de Afaber, Mónica Martínez, técnica responsable del envejecimiento activo que lleva a cabo la asociación desde hace cuatro años.  

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