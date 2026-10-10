Citas con Talía Teatro, Mofa e Befa y Badius, este sábado en la Costa da Morte 

Mofa e Befa delante de su mural IG

El teatro es una de las principales citas este sábado en la Costa da Morte. Aparte de la programación del FIOT de Carballo, hay otros propuestas en Vimianzo, Cee y Corcubión, con compañías de referencia.

En Vimianzo continúa la programación en la Casa de Cultura con Talía Teatro, que llevará su función 'Artur Ui, o ovo da serpe', dirigida por Quico Cadaval. Será a las 20.30 horas y las entradas se pueden adquirir en woutick.es.

En Cee también sigue la programación del Mes da Fundación que organiza la Fundación Fernando Blanco. A las 20.30 horas en la Casa de Cultura Mofa e Befa presentan otro de sus espectáculos de referencia, 'Os dous de sempre', de Castelao. En este caso la entrada es gratuita.

En el concello vecino de Corcubión, a las 20.00 horas, el público podrá disfrutar de la comedia de la compañía Badius (de Baio-Zas), que interpretará 'O parvo'. La entrada también será gratuita.

Por otra parte, en la iglesia Santa María da Atalaia de Laxe se celebra este sábado por la tarde el II Concerto de Corais. Será a las 18.00 horas con la participación de la Coral Agustín González, de Louro, y la Coral Polifónica Terramar, con entrada libre y gratuita.