Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Laxe mejora infraestructuras viarias del rural en las parroquias de Nande y Traba

Beneficiarán a los lugares de Biqueira, Rens, O Aprazadoiro, Mórdomo y Campodorreiro

Manuel Bermúdez Bermúdez
10/10/2026 17:41
obras laxe (1)
Caminos objeto de obras
Concello
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Laxe anuncia dos importantes actuaciones de mejora de la red viaria municipal en las parroquias de Nande y Traba, que beneficiarán a los lugares de Biqueira, Rens, O Aprazadoiro, Mórdomo y Campodorreiro. Las obras buscan la renovación de accesos, reforzar la seguridad viaria y mejorar las comunicaciones entre los núcleos rurales.

Una de las actuaciones se centran en el ensanche de la vía de acceso a Biqueira (Nande) y en la reparación del firme de diferentes pistas que comunican los lugares de Biqueira, Rens y O Aprazadoiro. Los trabajos permitirán corregir las deficiencias en el pavimento, mejorar el ancho de la plataforma viaria en los tramos previstos y facilitar la circulación del tráfico, sobre todo en los puntos en los que las actuales condiciones dificultan el tránsito.

Las obras incluyen ensanchar la vía, renovar y reforzar el firme, la reparación de baches y zonas deterioradas, la aplicación de nuevos pavimentos y la mejora de los sistemas de recogida y canalización de aguas pluviales.

Al mismo tiempo, el Concello inicia la renovación y acondicionamiento de varias vías municipales en los lugares de Mórdomo y Campodorreiro, en Traba. En este caso se renovará el pavimento con una nueva capa de aglomerado asfáltico, se repararán las zonas deterioradas y se corregirán pequeños hundimientos que afectan al estado actual de las vías. También se limpiarán y acondicionarán las cunetas, se recuperarán los márgenes de los caminos y se mejorará la evacuación de pluviales. 

Esta obra permitirá mejorar las condiciones de circulación y los accesos a las viviendas, propiedades y explotaciones agrícolas de la zona. 

El Gobierno municipal destaca que el objetivo de estas actuaciones es continuar modernizando y conservando la red de carreteras y caminos municipales, especialmente en aquellas zonas en las que el paso del tiempo, las condiciones meteorológicas y el tráfico habitual provocaron un deterioro progresivo del pavimento.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Representación en el castro de Montes Claros

La vida regresa a los lavaderos de Vilaño y al castro de Montes Claros
redacción carballo
obras laxe (1)

Laxe mejora infraestructuras viarias del rural en las parroquias de Nande y Traba
Manuel Bermúdez Bermúdez
El ideal gallego

Citas con Talía Teatro, Mofa e Befa y Badius, este sábado en la Costa da Morte
redacción carballo
Teatro de Rúa este viernes en el parque do Anllóns

El FIOT vive un intenso fin de semana en Carballo
redacción carballo