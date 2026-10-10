Laxe mejora infraestructuras viarias del rural en las parroquias de Nande y Traba

Caminos objeto de obras Concello

El Concello de Laxe anuncia dos importantes actuaciones de mejora de la red viaria municipal en las parroquias de Nande y Traba, que beneficiarán a los lugares de Biqueira, Rens, O Aprazadoiro, Mórdomo y Campodorreiro. Las obras buscan la renovación de accesos, reforzar la seguridad viaria y mejorar las comunicaciones entre los núcleos rurales.

Una de las actuaciones se centran en el ensanche de la vía de acceso a Biqueira (Nande) y en la reparación del firme de diferentes pistas que comunican los lugares de Biqueira, Rens y O Aprazadoiro. Los trabajos permitirán corregir las deficiencias en el pavimento, mejorar el ancho de la plataforma viaria en los tramos previstos y facilitar la circulación del tráfico, sobre todo en los puntos en los que las actuales condiciones dificultan el tránsito.

Las obras incluyen ensanchar la vía, renovar y reforzar el firme, la reparación de baches y zonas deterioradas, la aplicación de nuevos pavimentos y la mejora de los sistemas de recogida y canalización de aguas pluviales.

Al mismo tiempo, el Concello inicia la renovación y acondicionamiento de varias vías municipales en los lugares de Mórdomo y Campodorreiro, en Traba. En este caso se renovará el pavimento con una nueva capa de aglomerado asfáltico, se repararán las zonas deterioradas y se corregirán pequeños hundimientos que afectan al estado actual de las vías. También se limpiarán y acondicionarán las cunetas, se recuperarán los márgenes de los caminos y se mejorará la evacuación de pluviales.

Esta obra permitirá mejorar las condiciones de circulación y los accesos a las viviendas, propiedades y explotaciones agrícolas de la zona.

El Gobierno municipal destaca que el objetivo de estas actuaciones es continuar modernizando y conservando la red de carreteras y caminos municipales, especialmente en aquellas zonas en las que el paso del tiempo, las condiciones meteorológicas y el tráfico habitual provocaron un deterioro progresivo del pavimento.