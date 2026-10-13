La Costa da Morte movilizará a través del GDR más de 3,3 millones en 28 proyectos con ayudas Leader

Una de las reuniones informativas del GDR sobre las ayudas GDR Costa da Morte

La Costa da Morte contará con una nueva inyección económica para impulsar la actividad empresarial, mejorar equipamientos municipales y reforzar los servicios sociales. El GDR aprobó hacer unas semanas la propuesta de selección de 28 proyectos que, en conjunto, representan una inversión de 3,3 millones de euros y recibirían ayudas por valor de un millón de euros a través del programa Leader PEPAC 2023-2027.

La junta directiva de la entidad, presidida por el alcalde de Zas, Manuel Muíño, adoptó los acuerdos tras revisar las solicitudes presentadas a la convocatoria 2026-2028. La propuesta ya ha sido remitida a la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), que deberá emitir las resoluciones definitivas.

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La mayor parte de la inversión corresponde a ocho proyectos empresariales, que suman un presupuesto de 2,71 millones de euros y ayudas propuestas por 752.904 euros. Entre ellos figuran la creación de la pensión Mar de Ardora, en Carnota, con una subvención de 125.000 euros, y una nueva clínica dental en Ponte do Porto, por 123.590 euros.

También se incluyen la pensión Air Fervenza, con 86.097 euros de ayuda; la creación de otra pensión en Muxía, con 88.473 euros; y el proyecto Pensión Cabañas Orballo, con 62.281 euros inicialmente asignados y otros 38.345 aprobados en reserva por falta de fondos.

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En el ámbito industrial, la propuesta contempla una instalación de carpintería de madera promovida por Medulio Servicios y Obras, con 125.000 euros, y una planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición impulsada por Ecodaisan, también con 125.000 euros. A estas iniciativas se suma la ampliación de un obrador de productos frutícolas, con una ayuda de 17.461 euros.

Diecisiete proyectos municipales

Los concellos de la comarca concentran otras 17 actuaciones, con un presupuesto conjunto de 208.961 euros y subvenciones propuestas por 145.456 euros.

Una parte importante de estas iniciativas está orientada a modernizar los servicios digitales de las administraciones locales. Camariñas, Laxe, Malpica, Mazaricos, Muxía y Ponteceso proyectan nuevas páginas web municipales, mientras que Fisterra plantea desarrollar una aplicación móvil y un portal turístico. Ponteceso también incluye una plataforma de pagos y control de accesibilidad.

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En materia de equipamientos, Coristanco propone elaborar el proyecto de un aula audiovisual, Zas ampliar la dotación de sus aulas de informática y Dumbría digitalizar la Casa da Cultura de Berdeogas.

Carnota figura con la instalación de una silla salvaescaleras en la Casa do Mar de Lira, para la que se proponen 20.000 euros, la mayor ayuda individual del apartado municipal.

La relación se completa con una pantalla LED exterior en Malpica, otra informativa en la Praza de Caión, el acondicionamiento de la capilla del Pilar de Corcubión para actividades culturales, divulgativas y formativas, y el proyecto ‘Pan de Carballo’, con una subvención prevista de 10.000 euros.

Apoyo a Íntegro y Aspaber

Las entidades sociales también tienen presencia en la propuesta. La asociación Íntegro recibiría 38.000 euros para ampliar y reestructurar las instalaciones destinadas a centro de día y centro ocupacional, una actuación presupuestada en 289.802 euros.

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Aspaber contaría con otros 38.000 euros para ampliar sus estructuras y generar un servicio de transporte, mientras que la Comunidad de Montes de Montecelos dispondría de 35.660 euros para desarrollar el Centro de Interpretación Espazo Aberto Costa da Morte 3.0, dedicado a la agricultura y la comunidad. En este último caso, 1.395 euros adicionales quedan aprobados en reserva.

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La falta de fondos ha dejado fuera de la selección inicial otros cinco proyectos. Cuatro son empresariales: la modernización de un taller metálico, la instalación de un espacio de demostración culinaria y exposición de equipos de hostelería, y dos iniciativas de ampliación y automatización de empresas de herrajes metálicos.

El quinto corresponde a EFA Fonteboa, que plantea crear un centro de innovación y transferencia agraria con un presupuesto de 61.402 euros.