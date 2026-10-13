La iglesia de Laxe vibró con el concierto de corales 

Actuación de la coral polifónica Terramar de Laxe CL

La iglesia Santa María da Atalaia de Laxe vibró este fin de semana con el II Concerto de Corais. En el certamen participaron la Coral Agustín González de Louro y la Coral Polifónica Terramar, de Laxe, que derrocharon grandes dosis de talento.

Al acto también acudieron el alcalde de Laxe, Francisco Charlín, y la concejala de Cultura, Raquel Lema, que ofrecieron unos detalles a las agrupaciones participantes.