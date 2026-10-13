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Bergantiños

La iglesia de Laxe vibró con el concierto de corales 

Participaron la agrupación local Terramar y la coral Agustín González de Louro

Redacción Carballo
13/10/2026 21:01
Actuación de la coral polifónica Terramar de Laxe
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La iglesia Santa María da Atalaia de Laxe vibró este fin de semana con el II Concerto de Corais. En el certamen participaron la  Coral Agustín González de Louro y la Coral Polifónica Terramar, de Laxe, que derrocharon grandes dosis de talento. 

Al acto también acudieron el alcalde de Laxe, Francisco Charlín, y la concejala de Cultura, Raquel Lema, que ofrecieron unos detalles a las agrupaciones participantes. 

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