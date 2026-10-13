Laxe y Carballo enseñarán a preparar los menús de toda la semana con pescado de proximidad

Uno de los showcooking de Miguel Mosteiro GALP Costa da Morte

Aprender a preparar en unas pocas horas los platos de toda la semana, aprovechar mejor los alimentos y dar más protagonismo al pescado de proximidad en la dieta. Estos son los objetivos de los dos talleres gratuitos de batch cooking que el GALP Costa da Morte celebrará este mes en Laxe y Carballo, dentro del proyecto Pesca Saúde.

Las actividades tendrán lugar los lunes 19 y 26 de octubre y combinarán técnicas de cocina con recomendaciones nutricionales. Cada curso constará de dos sesiones de cuatro horas, en las que los participantes aprenderán a organizar la preparación de menús semanales saludables a partir de recetas sencillas que puedan combinarse de distintas maneras.

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En Laxe, las clases se impartirán en la Asociación de Veciñas e Veciños de Serantes, de 9.30 a 13.30 horas. En Carballo, se celebrarán en el Fórum Carballo, en horario de 16.30 a 20.30 horas.

La formación estará dirigida por el cocinero Miguel Mosteiro, acompañado por Valeria Freijedo, nutricionista de Arela Saúde. Ambos explicarán cómo seleccionar, cocinar y conservar los productos del mar para facilitar su incorporación a la alimentación cotidiana.

Uno de los aspectos centrales será el aprovechamiento del pescado y el marisco. Los asistentes conocerán qué especies resultan más adecuadas para guardar en la nevera o congelar, qué técnicas permiten conservar mejor sus propiedades y cómo preparar bases que puedan reutilizarse en diferentes platos.

Los talleres también abordarán la organización del tiempo en la cocina, el uso de recipientes adecuados para almacenar alimentos y las posibilidades de reducir el desperdicio alimentario.

Participación de las cofradías de Laxe y Caión

Además de la parte culinaria, las sesiones contarán con representantes de las cofradías de pescadores de Laxe y Caión, que explicarán los métodos de extracción de las especies marinas de la zona y la importancia de consumir producto local.

La iniciativa pretende acercar a los participantes tanto las posibilidades gastronómicas de los productos pesqueros de la Costa da Morte como el trabajo de los profesionales que los capturan.

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Quienes asistan recibirán un recetario, una guía con consejos e información nutricional, un mandil y una bolsa de la compra elaborada con redes de pesca reutilizadas y plásticos reciclados. Esta última ha sido confeccionada por la Asociación de Redeiras de Cariño, en colaboración con el Aula Sostible do Freixo, de Outes.

La participación en los cursos es gratuita, aunque requiere inscripción previa, que puede realizarse a través de la página web pescasaude.gal o llamando al teléfono 627 570 949.

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Los talleres forman parte de Pesca Saúde, un proyecto que busca fomentar el consumo de pescado fresco y otros productos del mar frente al avance de los alimentos ultraprocesados.

A lo largo de 2026, la iniciativa ha desarrollado campañas en centros de salud, jornadas divulgativas con especialistas en medicina y nutrición y actividades en plazas y mercados, incluidas demostraciones de cocina en directo.