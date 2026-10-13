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Bergantiños

Unión Fenosa anuncia cortes programados  para la madrugada del jueves por labores de mantenimiento

Entre los municipios afectados figuran los de Laxe y Malpica

Manuel Froxán Rial
13/10/2026 20:42
Vista de la rúa Canido de Malpica
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Los Concellos de Laxe y Malpica anuncian a través de sus redes sociales que la empresa Unión Fenosa Distribuciones (UFD) tiene previsto realizar cortes en el suministro eléctrico durante la madrugada del próximo jueves 15 de octubre a fin de efectuar trabajos de mantenimiento y mejora de sus redes eléctricas.

En el caso de Laxe, la interrupción del servicio está programada entre las 00.00 horas del miércoles y la 01.00 del jueves.

Entre las zonas afectadas figura el número 113 de la Avenida de Cesáreo Pondal; los números 1 a 5, 7, 11, 13, 14, 16, 119 a 21 y los números pares de la Rúa Cantón; el 2 de la Rúa Luna; el 32 de Rosalía de Castro; los números pares del 2 al 12 de la Rúa Vista Alegre; y los números 1, 4, 11 y 12 de la Praza de Oriente.

En Malpica, entre las 01.00 a las 02.00 horas de la madrugada del jueves se dejarán fuera de servicio una sería de instalaciones que pueden provocar cortes en el suministro en distintas viviendas de la Rúa Canido, aldea de Canelas y el lugar de Os Loureiros.

Labores similares, en este caso en el horario comprendido entre las 02.00 y las 03.00 horas, se efectuarán en Buño afectando a las calles Gaio, Mouróns, Calle Nova, Mouróns, Santa Catalina, Santa Filomena, Xaviña, entre otras.

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