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Bergantiños

El Pla Único de la Diputación aumenta hasta casi 36 millones de euros en la Costa da Morte

En el conjunto de la provincia alcanza los 178 millones de euros

Rosa Balsa
14/10/2026 14:10
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Plen celebrado este miércoles en la Diputación
Diputación
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El Plan Único (POS+) de la Diputación alcanza los 178 millones de euros en 2026, de los que un 22% -casi 36 millones- corresponden a la Costa da Morte. Todo ello después de un incremento adicional de 25 millones de euros para toda la provincia aprobados en el pleno extraordinario celebrado este miércoles.

Los fondos, aprobados por unanimidad de todos los grupos, se suman a los 153 millones ya consignados a lo largo del año y que se distribuyen con criterios objetivos entre los 93 municipios de la provincia para financiar obras y gasto corriente destinado al funcionamiento de los servicios municipales.

Tras la nueva aportación económica aprobada por el pleno provincial, el POS en la Costa da Morte asciende a un total de 35.971.562,45 euros, el 22% del total provincial. En este caso, a la zona le corresponde un incremento de 5.116.380,37 euros, que se suman a los 30.855.182,08 euros ya consignados para este año en el conjunto de las comarcas de Bergantiños, Fisterra, Xallas, Soneira y el vecino municipio de Cerceda.

La Diputación señala que esta nueva ampliación refuerza la capacidad de los concellos de la provincia para atender las necesidades de la ciudadanía, ejecutar obras y afrontar gastos derivados de la prestación de los servicios públicos. El programa permite combinar la mejora de las infraestructuras y de los equipamientos municipales con la financiación de los servicios que los concellos sostienen a diario.

El POS+ 2026 supera ahora mismo en 40 millones de euros los 138 millones que alcanzó el año pasado en la provincia. Además, esta cantidad multiplica por siete los 25 millones que tradicionalmente se destinaban a este plan para todos los municipios.

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