Las casas rectorales de la Costa da Morte podrían convertirse en viviendas de emergencia

Luciano G. Ayala, Francisco José Prieto, arzobispo de Santiago de Compostela y Pilar Farjas, durante la firma del convenio Arzobispado de Santiago

Las antiguas casas rectorales de la Costa da Morte podrían tener una nueva función social: convertirse en viviendas de emergencia para personas y familias que atraviesan dificultades para acceder a un hogar. Esta posibilidad se abre tras el convenio firmado este miércoles entre el Arzobispado de Santiago, Cáritas Diocesana y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), que permitirá estudiar la rehabilitación de inmuebles eclesiásticos actualmente infrautilizados para destinarlos a alojamiento temporal y programas de inclusión social.

El acuerdo contempla el análisis de las aproximadamente 800 casas rectorales existentes en el territorio de la Archidiócesis de Santiago, que representan una parte de las cerca de 4.000 contabilizadas en toda Galicia. Entre los inmuebles susceptibles de estudio podrían encontrarse propiedades situadas en la Costa da Morte, aunque por el momento no se ha concretado cuántas podrían incorporarse al programa ni en qué municipios se llevarían a cabo las actuaciones.

La iniciativa pretende aprovechar edificios ya existentes para ampliar la oferta de alojamiento destinada a personas en situación de vulnerabilidad, al tiempo que se recupera parte del patrimonio arquitectónico de las parroquias.

La propuesta parte de la experiencia que Cáritas ya tiene en la atención residencial a personas vulnerables. Solo en Carballo, la entidad gestiona seis casas de acogida distribuidas en A Brea, Lema, Sísamo, Verdillo y Carballo, además de disponer de una casa de acogida para mujeres y otro recurso de acogida y atención a personas sin techo.

Esta infraestructura permite ofrecer alojamiento y acompañamiento a personas que atraviesan situaciones de dificultad y constituye un ejemplo del tipo de atención que el nuevo convenio pretende reforzar mediante la incorporación de inmuebles rehabilitados.

En el conjunto del ámbito de Cáritas Diocesana de Santiago, la entidad gestiona actualmente 40 viviendas destinadas a fines sociales, con unas 240 plazas de alojamiento. El objetivo es incrementar progresivamente esta capacidad aprovechando edificios pertenecientes al patrimonio eclesiástico que puedan adaptarse a un uso residencial.

Un inventario para identificar los edificios disponibles

El primer paso será elaborar un Plan Director de Vivienda Social en Patrimonio Eclesiástico, que permitirá determinar qué inmuebles reúnen las condiciones necesarias para su transformación.

Para ello, las tres entidades actualizarán el inventario de casas rectorales realizado entre 1991 y 1993 por la Xunta de Galicia y el Colegio de Arquitectos. El trabajo permitirá conocer el estado actual de los edificios, sus características y las posibilidades reales de rehabilitación.

Los técnicos analizarán aspectos como la conservación de las construcciones, la habitabilidad, la accesibilidad, la eficiencia energética y la viabilidad urbanística. También se establecerán prioridades de actuación y se buscarán fuentes de financiación pública y privada para ejecutar las obras.

Contar con más espacios de alojamiento significa reforzar nuestra capacidad de acompañamiento y respuesta ante situaciones de vulnerabilidad Pilar Farjas, directora de Cáritas Diocesana

El COAG promoverá una red de arquitectos colaboradores que participarán en los estudios previos, el asesoramiento técnico y la redacción de proyectos de rehabilitación.

Uno de los primeros ejemplos que ya se está estudiando es la antigua rectoral de Santa María de Luou, en el municipio de Teo. Los análisis preliminares apuntan a que podría convertirse en un alojamiento de emergencia con capacidad para hasta once personas, siempre que se ejecuten las obras de acondicionamiento necesarias.

Recuperar patrimonio y ofrecer alojamiento

El convenio fue firmado por el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto; la directora de Cáritas Diocesana, Pilar Farjas; y el decano del Colegio de Arquitectos de Galicia, Luciano G. Alfaya.

Durante el acto, el arzobispo destacó la voluntad de dar un uso social a inmuebles que forman parte del patrimonio de la Iglesia. “La Iglesia quiere poner sus recursos al servicio de las personas y familias que más lo necesitan”, afirmó.

Por su parte, Pilar Farjas subrayó que disponer de alojamiento es fundamental para avanzar en los procesos de inclusión social. “Contar con más espacios de alojamiento significa reforzar nuestra capacidad de acompañamiento y respuesta ante situaciones de vulnerabilidad”, señaló.

El decano del COAG destacó también las posibilidades que ofrece la recuperación de las rectorales para el medio rural, tanto por la rehabilitación de edificios como por su contribución a mantener actividad en núcleos de población.

Las actuaciones se concretarán mediante acuerdos específicos que deberán establecer los inmuebles seleccionados, los plazos, la financiación y las responsabilidades de cada entidad.