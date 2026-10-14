Laxe y Camariñas llevan al Parlamento Europeo los problemas de despoblación y servicios del rural

Loa diputados nacionalistas en Bruselas BNG

Los problemas de despoblación, envejecimiento, acceso a la vivienda y falta de oportunidades que afectan a la Costa da Morte llegarán este jueves al Parlamento Europeo. Dos representantes del BNG de la comarca viajarán a Bruselas para participar en una jornada de trabajo centrada en las políticas comunitarias de agricultura, cohesión territorial y desarrollo rural.

Se trata de Cristina Vázquez del Prisco, portavoz municipal del BNG en Laxe, y Xurxo Rodríguez Baña, concejal nacionalista en Camariñas, que formarán parte de una delegación gallega integrada por representantes de territorios afectados por el despoblamiento, la falta de relevo generacional y el deterioro de los servicios públicos.

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La jornada, coorganizada por la eurodiputada del BNG Ana Miranda, se enmarca en las conferencias ‘Agricultura e Políticas de Cohesión Territorial: Dereito a Ficar na Terra, Vivenda, Transporte e Servizos Públicos’.

Además de participar en los debates, la delegación tiene previsto mantener encuentros de trabajo con Ricard Ramon, responsable de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, para trasladar las reivindicaciones del sector agroganadero gallego ante las negociaciones del futuro presupuesto de la Política Agraria Común (PAC).

El derecho a seguir viviendo en el rural

Vázquez del Prisco destacó que el desarrollo rural no puede limitarse a la actividad económica, sino que debe garantizar las condiciones necesarias para que la población pueda permanecer en sus municipios.

“En Laxe sabemos ben o que significa defender o dereito a vivir na nosa terra. Significa que a nosa mocidade poida construír aquí o seu futuro, que haxa vivenda accesible, servizos públicos de calidade e oportunidades para vivir e traballar sen ter que marchar”, manifestó.

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La portavoz nacionalista también incidió en la necesidad de atender a las personas mayores y mantener la actividad de las parroquias y los núcleos rurales, sin olvidar la importancia del sector marítimo.

“Non queremos que Laxe sexa só un lugar atractivo para visitar, queremos que siga sendo, por riba de todo, un lugar no que poder vivir”, añadió.

Por su parteRodríguez Baña advirtió de que la Costa da Morte comparten dificultades que requieren respuestas coordinadas.

“Bergantiños e a Costa da Morte son dous territorios cun enorme potencial, pero tamén con problemas compartidos que precisan respostas: o despoboamento, o envellecemento, as dificultades de acceso á vivenda, a falta de oportunidades para a mocidade e as carencias nos servizos e nas comunicacións”, señaló.

El concejal de Camariñas defendió la importancia de trasladar estas preocupaciones a las instituciones comunitarias, al considerar que buena parte del futuro de las zonas rurales depende también de las decisiones presupuestarias y políticas adoptadas en Bruselas.

El futuro de los fondos europeos

La conferencia se celebra en un momento en el que las instituciones europeas negocian el próximo marco presupuestario comunitario, con especial atención a la financiación de la agricultura y las políticas de cohesión territorial.

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Ana Miranda explicó que uno de los asuntos que se abordarán será la posibilidad de que los ayuntamientos gestionen directamente determinados fondos europeos, frente a la propuesta de centralización que, según denunció, defiende la Comisión Europea.

“Estamos negociando os fondos europeos do vindeiro marco orzamentario comunitario e a posibilidade de que os Concellos poidan xestionar estes cartos directamente”, afirmó la eurodiputada.