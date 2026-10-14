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Diario de Ferrol

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Bergantiños

O Enreguéifate ofrece un obradoiro dirixido a profesorado como primeira actividade da súa décima edición 

O prazo de inscrición xa está aberto para participar nesta actividade formativa 

Manuel Bermúdez Bermúdez
14/10/2026 20:21
Lupe Blanco, encargada de impartir los obradoiros
Lupe Blanco é unha das encargadas dos obradoiros
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O Enreguéifate dá comezo ás actividades da súa décima edición cun obradoiro para docentes que queiran descubrir o valor da regueifa como ferramenta didáctica. A sesión terá lugar o venres 23 de outubro, de 16:30 a 20:30 h, no Pazo da Cultura de Pontevedra. 

A través da improvisación oral, as persoas participantes explorarán estratexias para fomentar a expresión, a empatía e o traballo en equipo nas aulas, ao tempo que promoven valores como a diversidade, a cooperación, a integración e o feminismo. 

O obradoiro estará conducido por Lupe Blanco, Josinho da Teixeira, Manolo Maseda e Séchu Sende, que achegarán ao profesorado recursos para traballar a regueifa na aula. 

A sesión servirá tamén para dar a coñecer o proxecto Enreguéifate, que este curso celebra dez anos de traxectoria. A formación require inscrición previa a través do formulario de inscrición. 

O prazo permanecerá aberto ata o martes, 20 de outubro e hai 45 prazas dispoñibles. No caso de recibirse máis solicitudes ca prazas ofertadas, terá preferencia o profesorado dos concellos participantes e dos niveis educativos aos que se dirixe o proxecto: 5º e 6º de educación primaria e educación secundaria obrigatoria (ESO). E

nreguéifate, construíndo patrimonio Nas vindeiras semanas daranse a coñecer todos os detalles da décima edición do proxecto Enreguéifate, unha iniciativa dos servizos de normalización lingüística de oito concellos galegos para fomentar o uso do galego entre as crianzas e a mocidade. A Ames, Arzúa, Carballo, Pontevedra, Santiago de Compostela e Teo, súmanse este ano A Baña e Narón como concellos impulsores do proxecto.

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