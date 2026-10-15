El faro de Punta Nariga, las Torres do Allo y el Castelo de Vimianzo, en las Jornadas Europeas del Patrimonio

Desde Punta Nariga Archivo

El patrimonio de la Costa da Morte volverá a abrirse a nuevas formas de descubrirlo durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, que se celebrarán del 20 al 25 de octubre. El faro de Punta Nariga, en Malpica; las Torres do Allo, en Zas; y el castillo de Vimianzo serán tres de los escenarios de esta iniciativa de la Diputación de A Coruña, que combina visitas guiadas con espectáculos culturales y actividades educativas.

La tercera edición de las jornadas, conocidas como XEPDAC, llevará a distintos espacios patrimoniales de la provincia propuestas de música, marionetas, magia, fotografía y espeleología. En la Costa da Morte, el programa comenzará el miércoles 21 de octubre en las Torres do Allo, donde el dúo Os Monifates ofrecerá al alumnado el espectáculo de música y marionetas 'Os Monifates no Camiño'.

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Un día después, el jueves 22, el castillo de Vimianzo acogerá una actuación de magia e ilusionismo de Samuel Moreno. La actividad se desarrollará en el patio de armas de la fortaleza y también estará destinada al público escolar.

La principal propuesta abierta al público general en la comarca llegará el sábado 24 de octubre, cuando el faro de Punta Nariga, en Malpica, será escenario de dos visitas guiadas, programadas a las 11.00 y a las 13.00 horas.

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Los participantes tendrán la oportunidad de conocer este espacio del patrimonio marítimo de la Costa da Morte mediante una actividad divulgativa que forma parte de la programación provincial.

La asistencia será gratuita, pero las plazas son limitadas y será necesario reservar previamente. Las inscripciones se abrirán este viernes, a las 12.00 horas, a través de la página web de la Diputación de A Coruña.

Una programación por toda la provincia

Las jornadas también incluirán actividades en otros municipios coruñeses. El martes 20, el Dolmen de Axeitos, en Ribeira, acogerá el espectáculo pedagógico 'Latexos', de K’Paparota Teatro, dirigido al alumnado.

El viernes 23 se organizarán visitas guiadas a la antigua batería militar de A Bailadora, en Ares; al monasterio de Santa María de Monfero; y al convento do Rosario, en San Sadurniño.

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El sábado 24, además de las visitas a Punta Nariga, habrá un recorrido interpretativo con actividad espeleológica en el Pico Sacro, en Boqueixón, y un taller de iniciación a la fotografía del arte rupestre en los petroglifos de Villestro, en Santiago de Compostela.

La programación finalizará el domingo 25 con visitas al castillo do Casón, en Ortigueira, y al complejo arqueológico y marítimo de Punta Sarridal, en Cedeira.

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Esta edición se celebra bajo el lema 'Patrimonio en risco: revivir, resistir, reimaxinar', una propuesta que invita a reflexionar sobre las amenazas que afronta el patrimonio cultural, desde el cambio climático hasta la degradación ambiental y la transformación del territorio.

El diputado provincial de Patrimonio, Xosé Penas, destacó la importancia de conservar estos espacios para las generaciones futuras. “Protexer o noso patrimonio non é só mirar ao pasado; é un acto de resiliencia, salvagarda da nosa diversidade e cohesión social”, señaló.