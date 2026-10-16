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Bergantiños

El cardiólogo José Ramón González Juanatey ofrecerá en Cerceda la conferencia 'Como vivir máis de cen anos con saúde'

En una iniciativa de la Diputación

Diana Bergara
16/10/2026 11:21
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Cartel de la conferencia de González Juanatey en Cerceda
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La Diputación organiza el ciclo de conferencias 'Vida Saudable e Envellecemento Activo', que reunirá entre octubre y diciembre en Cerceda, Melide y A Pobra do Caramiñal a tres especialistas de reconocida trayectoria en los ámbitos de la cardiología, la oncología y la investigación en obesidad. 

La iniciativa prestará especial atención a los mayores y a la población de los municipios rurales, con el objetivo de facilitar el acceso al conocimiento médico y científico y ayudar a tomar decisiones informadas sobre el cuidado de la salud. 

La primera conferencia será en el auditorio de Cerceda el 21 de octubre bajo el título 'Como vivir máis de cen anos con saúde', a cargo del doctor José Ramón González Juanatey, catedrático de Cardioloxía de la Universidade de Santiago  y delegado rectoral para la Estratexia en Ciencias da Saúde de la USC, quien explicará el papel de la prevención cardiovascular y de los hábitos cotidianos en la salud y la calidad de vida.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó que “coidar a saúde e previr enfermidades é fundamental para gañar anos de vida, pero tamén para vivir eses anos con maior autonomía e calidade de vida”. En este sentido, incidió en que este ciclo permitirá “achegar información útil á cidadanía da man de especialistas de primeiro nivel, facilitando que todas as persoas, vivan onde vivan, teñan acceso a coñecementos e recomendacións que lles axuden a coidarse mellor”.

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