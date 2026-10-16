Natali Asorey y su 'Modelo Colaxe', premio de excelencia a la innovación de las mujeres rurales

1 Acto de entrega de los premios, este jueves en Madrid

Natalia Santamaría Llimona

La creación de redes de cuidados en el ámbito rural y la innovación en productos como la anchoa o la miel han protagonizado este jueves la entrega de los Premios de excelencia a la innovación de las mujeres rurales.

En el Día Internacional de la Mujer Rural, el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación ha galardonado doce proyectos impulsados por distintas mujeres.

Entre ellas, la ganadora en la categoría de innovación en la diversificación económica, Natali Asorey, ha reivindicado la necesidad de los cuidados en el medio rural, una "responsabilidad compartida", al tiempo que ha querido "dignificar el papel de la mujer cuidadora".

Su iniciativa, "Modelo Colaxe", es "profundamente femenina" con una red en la que trabajan 21 mujeres, que ha generado empleo en 10 cooperativas de la Costa da Morte y conseguido restaurar espacios inutilizados en centros de día y "llenarlos de vida".

Eva Sánchez, fundadora de la empresa Innoplant en Víznar (Granada) y también premiada, ha explicado que están rompiendo "a toquecitos" el techo de cristal con un proyecto que desarrolla una tecnología de polinización asistida para cultivos hortofrutícolas.

El tercer proyecto galardonado ha sido "Allende Stars", liderado por Lucía González, doctora en Astrofísica que realiza talleres de divulgación astronómica en zonas rurales con un modelo itinerante para demostrar que "la ciencia y el mundo rural no son mundos separados".

Ana Labad ha ganado el primer premio de innovación en la actividad pesquera o acuícola con el proyecto "Anchoas Hazas" en Lastre (Asturias), con el que aprovecha el 100 % de la anchoa de manera artesanal, rellenando -por ejemplo- aceitunas y creando otros subproductos.

Elena Manera, segundo premio por "Emordà Mar" -que combina pesca artesanal con talleres educativos sobre los ecosistemas marinos-, ha agradecido a su padre que no escuchase a los pescadores que en sus inicios le decían que llevar a una mujer en el barco "le daría mala suerte".

"No se nos consideraba mujeres de este sector hasta 2024 y seguimos luchando para dignificar nuestra profesión", ha enfatizado Rocío Lozano, en representación de la Asociación Profesional de Redeiras de Cariño (A Coruña), quienes han recibido el tercer premio.

Innovación agraria

En la categoría de innovación agraria, Raquel Fernández se ha alzado como ganadora con su proyecto "Los Izanes TC" (León), una explotación agraria en la que comparte titularidad con su marido y busca el valor añadido de las mieles mediante el polen monofloral.

"No es quitar el sitio a nadie; se trata de ocupar el lugar que nos corresponde", ha mencionado.

En busca de mejorar la calidad de la carne, Carolina Fernández se ha hecho con el segundo premio con su iniciativa "Familia Ganadera", mientras que Lucía López ha recibido el tercero por su mantequilla elaborada con trufa de Teruel, Indicación Geográfica Protegida.

Las mujeres también han rememorado su historia, como en el caso de Nuria Peña, galardonada por "Memoria de las lavanderas", un documental que ha "dado voz" a la historia de las lavanderas sorianas.

Peña, quien ha aceptado en directo la pedida de mano de su pareja, ha reivindicado la figura de estas mujeres, "invisibilizadas" y a la vez "presentes en cada pueblo".

Moss Producciones ha obtenido el segundo premio de Comunicación por un videopódcast sobre la realidad de la Ribera del Duero con perspectiva femenina y Laura Santos ha logrado el tercero con su obra teatral "Yo nací en un surco de judías", a partir de las entrevistas realizadas a agricultoras y ganaderas de toda España.

La escritora Remedios Zafra, que ha recibido el premio honorífico en esta edición, ha explicadoque la mujer rural a veces "se dibuja como solo del pasado", pero que ha conseguido "muchos avances" en los últimos 30 años y tiene "mucho futuro".