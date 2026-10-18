Patatas de Coristanco, castañas y grelos protagonizan las ferias de otoño

Moncho, de San Paio, acudió con 700 kilos de patatas M. Negreira

Las patatas de Coristanco, las primeras nabizas y grelos, las castañas y las fabas fueron algunos de los grandes protagonistas de las ferias celebradas este domingo en Paiosaco, Cee y Baio. El buen tiempo acompañó una jornada dominical que volvió a reunir a productores, comerciantes y compradores en tres de los mercados tradicionales de la comarca, donde los productos de temporada compartieron protagonismo con la actividad de tiendas y establecimientos hosteleros.

En Paiosaco la huerta marcó el ritmo de las ventas. Las patatas tuvieron una presencia especialmente destacada, con más de 2,5 toneladas comercializadas y una importante participación de productores de Coristanco.

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Entre ellos se encontraba Moncho, de San Paio, que acudió con más de 700 kilos, aunque aproximadamente la mitad ya estaban comprometidos mediante encargos de clientes habituales. Otros productores ofrecieron cantidades próximas a la media tonelada. Los precios oscilaron entre uno y 1,70 euros el kilo, mientras que las variedades de patata fina alcanzaron los dos euros.

Las verduras propias del otoño también ocuparon buena parte de los puestos. Las nabizas se vendían desde dos euros, los grelos a tres y los repollos a dos euros el kilo, aunque también podían adquirirse por piezas de entre dos y cuatro euros. No faltaron las berzas gallegas ni los plantones de repollo, disponibles desde 1,50 euros.

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Las castañas, otro de los productos más buscados en estas fechas, se ofrecían entre dos y cinco euros, mientras que las nueces alcanzaban los cinco y seis euros. Las peras costaban entre dos y tres euros, las manzanas y los membrillos partían de 1,50 euros y los higos se vendían a dos euros.

Entre las frutas destacaban también las uvas, a 2,50 euros, y las distintas variedades de tomate, con precios de dos a seis euros. El más caro era el denominado ‘mar azul’.

Desde A Picota, en Mazaricos, se desplazó Loli Casanova con uvas autóctonas de su propia cosecha, además de pimientos morrones, del piquillo e italianos y caquis, estos últimos a 2,50 euros.

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La oferta de legumbres también fue amplia. Las fabas comunes para caldo y las pintas se vendían a cinco euros, mientras que las destinadas a fabada alcanzaban entre diez y doce euros. Las judías costaban entre cuatro y seis euros.

Los compradores encontraron igualmente quesos artesanos, huevos de corral a cinco euros la docena y productos de panadería y charcutería llegados de distintos puntos de Galicia.

Cee reúne unos 70 puestos en O Recheo

En Cee, la feria volvió a animar el centro urbano, con unos 70 puestos ambulantes instalados en O Recheo, según fuentes municipales. La actividad del mercado se extendió al comercio local y a los establecimientos de hostelería, que recibieron a numerosos visitantes durante la jornada.

La presencia de peregrinos que recorren el Camino hacia Fisterra, favorecida por las buenas condiciones meteorológicas, contribuyó al movimiento en la localidad. También se registró la llegada de dos excursiones que hicieron parada en Cee.

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En Baio, la feria mantuvo su capacidad para atraer clientes a los negocios de la localidad, aunque la presencia de vendedores ambulantes en el recinto Jorge Mira fue más discreta.

El comercio, las panaderías, los supermercados y los establecimientos de hostelería concentraron buena parte de la actividad. También se registró movimiento en los negocios del sector de la automoción, con varios establecimientos abiertos al público.

La gastronomía volvió a ser uno de los grandes reclamos. Callos, carne asada y estofados figuraban entre las propuestas para consumir en los locales o llevar a casa.

En la cervecería Suiza, la fabada fue nuevamente protagonista. El establecimiento preparó más de 30 kilos de alubias, acompañadas de carne de cerdo, chorizos y morcilla, para servir generosas raciones a los clientes.