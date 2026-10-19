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Bergantiños

El PSOE califica de “decepcionantes” los presupuestos de la Xunta para la Costa da Morte

La diputada autonómica Patricia Iglesias dicen que los presupuestos “llegan tarde, mal y a rastras”

A. Pérez CavoloCarballo
19/10/2026 18:46
La diputada socialista Patricia Iglesias
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La diputada del PSOE en el Parlamento gallego Patricia Iglesias Rey calificó de “decepcionantes” los presupuestos de la Xunta para 2027 en  la Costa da Morte, una comarca que a su juicio, vuelve a quedar relegada en las prioridades del Gobierno autonómico.

La parlamentaria considera que las cuentas no responden a las necesidades del territorio y que incluyen compromisos anunciados en ejercicios anteriores que continúan pendientes de ejecución. “Llegan tarde, mal y a rastras, y llegan sobre todo con las mismas promesas históricas de siempre, que son incumplidas año tras año en estas comarcas”, afirmó.

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Entre las principales reivindicaciones, Iglesias destacó la necesidad de completar la autovía de la Costa da Morte, una infraestructura que considera fundamental para mejorar las comunicaciones y el desarrollo económico de la comarca. También criticó que la Xunta mantenga el peaje de la autopista AG-55 entre Carballo y A Coruña, una decisión que calificó de “falta de coherencia e hipocresía del Gobierno gallego”.

Suelo industrial y servicios públicos

La diputada socialista reclamó asimismo una mayor apuesta por la creación de suelo industrial en la coomarca, así como inversiones para mejorar los centros educativos, donde asegura que existen importantes deficiencias.

En materia sanitaria, demandó actuaciones en los centros de salud y un refuerzo de los servicios públicos. Iglesias advirtió de que las cuentas autonómicas contribuyen, a su entender, a debilitar el Estado del bienestar, especialmente en ámbitos como la sanidad, la educación y la atención a las personas mayores.

Otra de sus críticas se centró en las infraestructuras de saneamiento y depuración. La parlamentaria considera que los concellos necesitan un mayor respaldo económico de la Xunta para afrontar las obras pendientes y cuestionó que los recursos recaudados mediante el canon del agua repercutan suficientemente en los municipios.

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Iglesias también sostuvo que los presupuestos no han aumentado en consonancia con el encarecimiento del coste de la vida. En este sentido, aludió a incrementos de precios del 5,5% y de hasta el 17% en determinados conceptos, como los carburantes y la vivienda, cifras que utilizó para cuestionar la respuesta económica del Gobierno gallego. La representante socialista concluyó que “la Costa da Morte y Bergantiños no están representadas como deberían estarlo en estos presupuestos de 2027”.

Por ello, reclamó al Ejecutivo de Alfonso Rueda un mayor compromiso inversor con ambas comarcas, especialmente para completar las infraestructuras pendientes, ampliar las oportunidades económicas y mejorar los equipamientos y servicios públicos.

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