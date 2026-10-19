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Bergantiños

Las nuevas depuradoras de Beo y Traba, principales actuaciones de Augas de Galicia en la comarca

El ente autonómico también incluye partidas para la EDAR de Brens y para empezar a ejecutar medidas contra las inundaciones en Ponteceso

A. Pérez CavoloCarballo
19/10/2026 15:43
Las inundaciones que afectaron en Ponteceso en 2021
Las inundaciones que afectaron en Ponteceso en 2021
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Las nuevas estaciones depuradoras de Beo, en Malpica, y Traba, en Laxe, concentran las mayores inversiones de Augas de Galicia en la Costa da Morte para 2027. Los presupuestos de la Xunta reservan 1,3 millones de euros para Traba y 1.139.880 euros para Beo, dos proyectos destinados a mejorar el tratamiento de las aguas residuales en núcleos que necesitan modernizar sus infraestructuras de saneamiento.

La actuación de Beo es la que presenta una definición técnica más detallada. El proyecto, acordado entre la Xunta y el Concello de Malpica, incluye la construcción de una estación depuradora dimensionada para más de 250 habitantes equivalentes, una medida que expresa la carga contaminante que podrá tratar la instalación.

La conselleira Ángeles Vázquez y el alcalde de Malpica, Eduardo Parga, firmando el convenio

Xunta y Concello de Malpica destinan 1,25 millones a la construcción de la EDAR y de la red de saneamiento de Beo

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Las obras contemplan también la ejecución de cerca de 1,8 kilómetros de nueva red de saneamiento, destinados a recoger las aguas residuales y conducirlas hasta la depuradora.

A esta intervención se añadirá la renovación de aproximadamente 540 metros de conducciones de aguas pluviales, para mejorar la evacuación del agua de lluvia, así como actuaciones sobre la red de abastecimiento de agua.

El alcalde de Laxe, durante el encuentro con Augas de Galicia

Laxe aborda con Augas las inversiones en mejoras en saneamiento y abastecimiento

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El objetivo es resolver de manera conjunta las necesidades hidráulicas del núcleo de Beo, perteneciente a la parroquia de Vilanova de Santiso, y eliminar los vertidos de aguas residuales sin tratar.

La inversión global asciende a 1,25 millones de euros, de los que Augas de Galicia financiará el 80% y el Concello el 20% restante. Ambas administraciones formalizaron el convenio de colaboración el pasado 24 de septiembre.

En Laxe, la Xunta consigna 1,3 millones de euros para la futura EDAR de Traba, con la previsión económica concentrada en 2027.

La infraestructura permitirá dotar a esta zona del municipio de un sistema de tratamiento de aguas residuales, dentro de las actuaciones destinadas a mejorar los servicios de saneamiento y la protección del entorno.

Formoso, Lamela, Vázquez y Domínguez, este viernes en Cee tras la firma del convenio

Las décadas de contaminación en la ría de Cee y Corcubión están a punto de quedar atrás

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El proyecto cuenta con un anteproyecto revisado por los técnicos de Augas de Galicia. El Concello confirmó en octubre de 2025 que el documento incorporaba las modificaciones solicitadas por el organismo hidráulico y estaba en tramitación ambiental.

A diferencia de Beo, la información pública localizada no concreta la capacidad de tratamiento de la depuradora de Traba, la longitud de los colectores ni la tecnología que se utilizará. Son características que deberán confirmarse en el proyecto técnico definitivo.

Los presupuestos también incluyen 703.155 euros para el sistema de saneamiento y la nueva depuradora de Cee y Corcubión.

Cabe recordar que la inversión total en esta actuación se acerca a los 14 millones de euros que cofinanciarán la Xunta, la Diputación y los concellos de Cee y Corcubión.

Medidas contra las inundaciones en Ponteceso

Otra de las inversiones destacadas corresponde a Ponteceso, donde Augas de Galicia prevé destinar 701.599 euros en 2027 a actuaciones para reducir el riesgo de inundaciones.

El proyecto forma parte de las medidas previstas en el entorno del río Anllóns y contempla una programación global de cuatro millones de euros hasta 2029.

En el centro, el alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, y el director de Augas de Galicia, Roi Fernández

El Concello de Ponteceso deberá reubicar el campo de fútbol para luchar contra las inundaciones

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Finalmente, Cabana contará con 108.415 euros para mejoras de abastecimiento, dentro de un proyecto plurianual cuyo coste total asciende a 1,35 millones de eurosLas cinco actuaciones hidráulicas identificadas para estos municipios suman 3.953.049 euros en los presupuestos autonómicos de 2027.

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