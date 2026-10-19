Sogama invertirá 5,25 millones en Cerceda y pondrá en marcha una planta de reciclaje textil

Explicaciones directora general Sogama Sogama

El complejo medioambiental de Sogama en Cerceda contará con 5.246.714 euros de inversión en 2027 para mejorar sus instalaciones y avanzar en nuevos proyectos de tratamiento de residuos. El próximo ejercicio estará marcado, además, por la entrada en funcionamiento de la primera planta pública de clasificación de residuos textiles de España, cuya puesta en marcha está prevista para comienzos de año.

La nueva instalación ocupará 8.000 metros cuadrados dentro del complejo medioambiental y tendrá una capacidad inicial para procesar 3.000 toneladas de residuos textiles al año, aunque su diseño permitirá ampliar progresivamente esa cifra hasta las 24.000 toneladas anuales.

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La planta recibirá ropa y otros materiales textiles procedentes de los circuitos de recogida separada para clasificarlos según su composición, características y colores. El objetivo es separar las prendas y fibras que puedan aprovecharse y enviarlas posteriormente a empresas recicladoras, donde se transformarán en materias primas para fabricar nuevos productos.

La puesta en marcha de la instalación estaba prevista inicialmente para mediados de 2026. Sin embargo, Sogama confirmó este mes que su entrada en funcionamiento se producirá a principios de 2027.

Aunque la nueva planta será una de las principales novedades del complejo, los presupuestos no consignan inversión adicional en su construcción para el próximo año. Sí contemplan 1.524.688 euros de gastos de puesta en marcha, contabilizados como explotación y separados de las inversiones.

Mejoras en depuración y tratamiento

Entre las actuaciones previstas para 2027 destaca una partida de 1,2 millones de euros destinada a mejorar los sistemas de depuración del complejo medioambiental.

Otros 1,35 millones se reservarán para mejoras generales en las instalaciones, dentro de una programación de modernización que se prolongará hasta 2030.

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Sogama también invertirá 748.050 euros en sustituir un economizador de las calderas de la planta de tratamiento energético. Este componente permite aprovechar parte del calor de los gases para mejorar la eficiencia térmica del sistema.

El presupuesto incluye asimismo 570.000 euros para modificar contenedores de apertura vertical y 600.000 euros para habilitar un aparcamiento de contenedores.

En el ámbito de Areosa, la sociedad pública destinará 298.630 euros a dirección de obra y licencias vinculadas a actuaciones de pretratamiento de residuos.

Una nueva planta de biosecado

La principal infraestructura prevista a más largo plazo es una planta de biosecado, para la que Sogama reserva 480.034 euros en 2027.

El biosecado es un proceso que utiliza el calor generado por la actividad biológica de los propios residuos para reducir su humedad. Esta operación permite obtener un material más seco y facilitar determinadas fases posteriores de tratamiento.

El proyecto tiene una programación económica global de aproximadamente 38 millones de euros, distribuida entre 2027 y 2030.

La documentación presupuestaria no precisa todavía la capacidad de tratamiento de la futura planta, su ubicación exacta dentro del complejo ni el diseño definitivo de las instalaciones.