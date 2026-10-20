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Bergantiños

Belén do Campo anima a las mujeres de Malpica a aprovechar los recursos de atención que se prestan en el CIM Móvil 

La delegada de la Xunta subrayó que este recurso de atención integral, lleva realizadas, entre febrero y septiembre, 281 atenciones individuales en 45 ayuntamientos

Diana Bergara
20/10/2026 18:01
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Belén do Campo, acompañada por el alcalde, Eduardo Parga, los ediles Miguel Ángel Fernández y Noelia Freijeiro, y personal de la unidad móvil
Moncho Fuentes
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La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada por el alcalde de Malpica, Eduardo Parga, visitaron este martes el Centro de Información a la Mujer (CIM) Móvil, instalado en la localidad hasta las 14.00 horas, donde mantuvo un encuentro con los responsables del servicio para conocer de primera mano su funcionamiento y los recursos que ofrecen a las mujeres. 

Durante la visita, Belén do Campo se interesó por el trabajo que desarrollan los profesionales de este recurso, que permite acercar información, orientación y atención especializada a los ayuntamientos que no disponen de un CIM fijo. En este sentido, animó las mujeres que puedan necesitar de este servicio a aprovechar su presencia en el municipio, que cuenta con una trabajadora social y una psicóloga. Se trata de la segunda ocasión en la que esta unidad móvil visita este municipio.

La representante del Gobierno gallego destacó la importancia de facilitar el acceso a los recursos de atención y acompañamiento con independencia del lugar de residencia, especialmente en los municipios rurales, donde la dispersión territorial puede dificultar el acceso a los servicios especializados. Asimismo, puso en valor el carácter integral y multidisciplinar del CIM Móvil, que combina la atención individual con las acciones de información, sensibilización y prevención de la violencia de género. 

En este contexto, Belén do Campo recordó que este recurso complementa la red gallega de Centros de Información a la Mujer fijos, integrada actualmente por 84 centros, de los que 29 están situados en ayuntamientos de la provincia de la Coruña y cinco de ellos en la Costa da Morte: A Laracha, Carballo, Cee, Muxía y Zas. Estos servicios cuentan con el apoyo de la Xunta para su financiación y permiten ofrecer atención y asesoramiento a las mujeres en distintos ámbitos.

La actividad desarrollada por el CIM Móvil en la provincia de A Coruña entre febrero y septiembre de 2026 refleja la importancia de este servicio de proximidad. Durante este período, la unidad visitó 45 ayuntamientos y realizó un total de 129 visitas, facilitando el acceso de las mujeres a recursos especializados de atención y acompañamiento. En concreto, se registraron 281 atenciones individuales: 189 psicológicas, 64 sociales y 28 jurídicas. 

La atención psicológica fue la más demandada, lo que evidencia la importancia de contar con profesionales especializados que puedan ofrecer apoyo y orientación adaptados a las necesidades de cada persona. El servicio desarrolló también 15 acciones de sensibilización y realizó 14 visitas a universidades y otros espacios comunitarios, con el objetivo de promover la igualdad, prevenir la violencia de género y dar a conocer los recursos disponibles. 

La evolución de la actividad muestra, además, un incremento progresivo de las atenciones a lo largo de los meses, hasta alcanzar las 100 intervenciones individuales en septiembre, la cifra más elevada del período analizado. Estos datos apuntan a la consolidación del recurso y a la importancia de mantener una presencia continuada en el territorio para favorecer que cada vez más mujeres conozcan y puedan utilizar los servicios que tienen a su disposición.

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