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Bergantiños

Diputación y CMAT abordan el estado del Parque do Megalitismo y su importancia para el desarrollo turístico de la Costa da Morte

El ente provincial ya ha firmado el convenio con el estudio que se encargará de las expropiaciones

Rosa Balsa
20/10/2026 17:24
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Reunión sobre el Parque do Megalitismo
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La Diputación y la asociación de turismo de la Costa da Morte, la CMAT, mantuvieron este martes una reunión en la sede provincial para analizar el estado actual del Parque do Megalitismo. En la cita participaron el diputado de Patrimonio, Xosé Penas; el presidente del Parque do Megalitismo y alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela; y la vocal de la CMAT y concejala de Dumbría, María Lema Santabaya.

La reunión sirvió par analizar la situación actual y los avances realizados para hacer realidad el Parque do Megalitismo, un proyecto impulsado por el área de Patrimonio de la Diputación.

Xosé Penas explicó que el ente provincial ya firmó el convenio con Estudo Técnico Galego para llevar a cabo las expropiaciones necesarias. Además, se están iniciando las actuaciones relacionadas con la señalización, un paso fundamental para facilitar la identificación de los elementos patrimoniales y avanzar en la futura organización de las visitas.

Todas las partes coincidieron en destacar la relevancia de este parque para la Costa da Morte, tanto por su dimensión patrimonial y cultural como por las oportunidades que ofrece para el desarrollo turístico.

 “A posta en marcha das visitas e a execución do proxecto permitirán valorizar o importante legado megalítico do territorio, mellorar a súa difusión e contribuír á creación dunha oferta turística vinculada á historia, á cultura e á identidade local”, señaló Penas.

“O parque representa, así, unha oportunidade para reforzar o atractivo da Costa da Morte como destino turístico, diversificar os recursos que ofrece ao visitante e favorecer a dinamización dos concellos implicados, poñendo en valor un patrimonio singular e compartido”, añadió.

Diputación y CMAT pusieron en valor la estrecha y fluida colaboración que consideran "fundamental” para llevar a cabo la iniciativa. En el encuentro también compartieron información sobre el avance de los trabajos y se pusieron en común las necesidades existentes.

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