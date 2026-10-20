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Bergantiños

La Costa da Morte se ilumina de rosa contra el cáncer de mama

La comarca se solidarizó con las personas que padecen esta enfermedad

Rosa Balsa
20/10/2026 11:22
Día cancer (9)
Concentración delante del concello carballés
Mar Casal
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La Costa da Morte se volcó este lunes con el Día Internacional del cáncer de mama, en solidaridad con las personas que padecen esta enfermedad. Gran parte de los consistorios y elementos públicos se iluminaron de color rosa y también hubo concentraciones, como la de Carballo, para conmemorar este día.

Miembros de la AECC de Carballo se reunieron delante de un iluminado consistorio con globos de color rosa, en un acto al que se sumaron el alcalde, Daniel Pérez, entre otros miembros de la corporación.

En Cee, la estatua de la mujer lució el lazo rosa y la de la Peregrina se iluminó de este color. "Hoxe e todos os días estamos con vós. Seguimos reclamando máis investigación, máis recursos e máis esperanza", señala el Concello dirigiéndose a las personas que padecen esta enfermedad. 

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Imagen de la Peregrina de Cee iluminada de rosa
Concello

En A Laracha, el Concello acompañó a miembros de la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer en una acción de sensibilización para dar visibilidad a la importancia de la prevención, de la investigación y del apoyo a las personas que padecen esta enfermedad. A través de una cadena humana simbólica delante del edificio administrativo, se sumaron a la campaña 'O cancro de mama tomámolo a peito'. Participó el regidor, José Manuel López, entre otros.

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Acto llevado a cabo en A Laracha
Concello

En Coristanco también se iluminó de rosa la casa consistorial como símbolo de "apoyo, esperanza y solidaridad", en un gesto simbólico "que nos recuerda la importancia de la prevención, de la detección precoz y, sobre todo, de seguir acompañando a quien más lo necesita".

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Acto realizado en Coristanco
Concello

También se iluminaron de rosa otros consistorios, como Laxe, Corcubión, Fisterra o Muxía. "Hoxe lembramos a todas as persoas que están pasando por esta enfermidade, ás que xa a superaron e tammén ás súas familias", apuntan desde Laxe, con un claro mensaje: "A investigación avanza, os tratamentos melloran e a detección precoz salva vidas".

Por ello, desde todos los concellos se hace un llamamiento a acudir a las citas programadas para la detección precoz y también a realizar una autoexploración para detectar cualquier problema. "Moitas veces non será nada importante, pero é mellor comprobalo", animan.

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Junta local de lucha contra el cáncer de Carballo
Mar Casal
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