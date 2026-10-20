El presidente de la Diputación, este martes en la apertura de MercaNaVila Cedida

El programa de la Diputación de A Coruña MercaNaVila ha abierto este martes, en su segunda edición, el plazo para utilizar descuentos de hasta 100 euros por persona por comprar en tiendas de los municipios del rural de la provincia.

La demanda de los bonos ha superado los 6.000 descargados en la primera hora, informa la entidad provincial en un comunicado.

La iniciativa MercaNaVila cuenta con un presupuesto de 5 millones de euros. Entre el 20 de octubre y el 20 de noviembre, estarán disponibles los descuentos.

Podrá solicitarlo cualquier persona mayor de 18 años, con independencia de su lugar de residencia, y podrá utilizarlo en los comercios del rural de la provincia de A Coruña que se adhieran a MercaNaVila, en concreto en los 82, de los 93 totales, que tienen menos de 20.000 habitantes.

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, incidió, durante la presentación a principios de mes, en la importancia de generar "oportunidades de empleo, sobre todo en el ámbito rural", donde sus tiendas sufren las consecuencias "del comercio online, la pérdida demográfica y el abandono de las instituciones con competencias".

MercaNaVila es "un grano de arena, sin tener la competencia y tras pedir permiso a la administración autonómica" que llega a la segunda convocatoria, pues "la primera fue un éxito", con 16 millones de euros movilizados, 293.000 operaciones, 1.080 comercios adheridos y 93.000 bonos descargados.

Los descuentos funcionan de manera que bonifican entre 10 y 30 euros en cada compra en función del importe total de la misma.

"Los comercios están cobrando entre 24 y 48 horas después del descuento. Están esperando como agua de mayo esta segunda edición",señaló.

González Formoso avanzó, como novedad, que también habrá campañas específicas para los 8 municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes.

El presidente de la Federación Galega de Comercio, José María Seijas, afirmó que "los negocios de proximidad de los municipios más pequeños eran y son una prioridad porque disponen de menos recursos, pero tienen los mismos desafíos que los ayuntamientos de mayor dimensión".

Defendió que MercaNaVila sirve para construir "un futuro con más servicios, más empleo y más oportunidades".

La diputada provincial Avia Veira destacó la importancia de "apoyar el comercio de proximidad y favorecer que el consumo se traduzca en actividad económica".

Pues estos establecimientos favorecen la cohesión social, "mantener negocios y puestos de trabajo, mantener vivos los barrios y los pueblos y tejer redes sociales e incluso afectivas"