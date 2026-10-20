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Bergantiños

Vieiro, con la colaboración de Xandre Muíño, presenta el vídeo sobre su programa 'Respiro'

Rosa Balsa
20/10/2026 12:19
RESPIRO
Xandre Muiño protagoniza el vídeo
Vieiro
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La asociación Vieiro, con la colaboración del creador de contenido y divulgador carballés Xandre Muíño, presenta su video para redes sobre el programa 'Respiro', dirigido a cuidar de quienes cuidan a las personas afectadas por alguna adicción.

RESPIRO

Este programa nace como un espacio de encuentro, escucha, apoyo, orientación y asesoramiento a personas que están viviendo situaciones similares. "La convivencia de una adicción no afecta únicamente a la persona que presenta el problema, si no que puede tener consecuencias importantes en su entorno mas próximo", apuntan desde Vieiro. Por eso, desde la asociación ven fundamental un lugar donde compartir experiencias, expresar preocupaciones y encontrar herramientas para afrontar las diferentes situaciones que pueden surgir en el día a día.

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