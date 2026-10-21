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Bergantiños

La Diputación presenta cuatro guías de ‘A Paisaxe que Sabe’, protagonizadas por las personas que dan vida al territorio

Productores locales, restauradores, agentes de viajes y prescritores de la provincia centran la campaña

Rosa BalsaCarballo
21/10/2026 17:22
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Acto de presentación este miércoles en el Pazo de Arenaza
Diputación
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La Diputación presentó este miércoles en el Pazo de Arenaza (Oleiros) las cuatro nuevas guías de 'A Paisaxe que Sabe', la iniciativa de promoción turística de la provincia. Las nuevas guías, editadas por 20xvinte, están protagonizadas por quienes trabajan cada día para mantener vivo el territorio y transmitir su identidad: productores locales, restauradores, agentes de viajes y prescritores.

El vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira, destacó en la presentación que el valor diferencial de un paisaje está en sus habitantes, que lo cuidan y le dan sentido. Por eso, las guías de 'A Paisaxe que Sabe' se construyen alrededor de estas personas, reivindicando a través de ellas los saberes locales, el compromiso con el territorio y la autenticidad de unan provincia que se explica tanto por sus espacios como por las vidas que transcurren en ellos.

“As guías son moito máis”, afirmó Regueira, destacando su capacidad para crear comunidad en torno a una manera diferente de entender el turismo. "“Detrás da diversidade territorial da provincia hai miles de persoas que, desde sectores como a produción local, a restauración e a actividade turística, contribúen a preservar a identidade e a enriquecer a experiencia de quen a visita”. “Son elas as que lle achegan maxia á provincia”, destacó.

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