Las claves para vivir más de cien años con salud llegan a Cerceda de la mano de González Juanatey

José Ramón González Juanatey, en su ponencia en Cerceda Iago Lopez

Vivir más de cien años y hacerlo con buena salud, manteniendo la autonomía y la calidad de vida, es un objetivo que depende en buena medida de la prevención y de los hábitos cotidianos. Así lo explicó el cardiólogo José Ramón González Juanatey durante la conferencia que ofreció este miércoles en el auditorio de Cerceda, donde inauguró el ciclo ‘Vida saudable e envellecemento activo’, promovido por la Diputación de A Coruña para acercar los conocimientos médicos a la población.

Bajo el título ‘Como vivir máis de cen anos con saúde’, el catedrático de Cardiología de la Universidade de Santiago abordó los factores que permiten afrontar el envejecimiento en mejores condiciones. La actividad física, una alimentación equilibrada, el descanso adecuado y el control de los riesgos cardiovasculares fueron algunos de los aspectos centrales de una charla que también prestó especial atención a los avances tecnológicos que podrían transformar la medicina en los próximos años.

González Juanatey explicó que el aumento de la esperanza de vida debe ir acompañado de una mejora de la calidad de esos años. Para ello, destacó la importancia de prevenir las enfermedades cardiovasculares y actuar sobre factores como la hipertensión arterial, el colesterol elevado, la diabetes, la obesidad y el tabaquismo. También llamó la atención sobre las desigualdades sociales y de género que condicionan la salud y defendió la necesidad de reforzar la prevención en todas las etapas de la vida.

El especialista abordó igualmente la relación entre la salud cardiovascular y el deterioro cognitivo, así como el papel de la vacunación frente a determinadas infecciones respiratorias en las personas con mayor riesgo de sufrir complicaciones cardíacas.

La inteligencia artificial como herramienta de prevención

Uno de los aspectos más novedosos de la conferencia fue el papel que puede desempeñar la inteligencia artificial en la detección temprana de enfermedades. González Juanatey expuso cómo estas herramientas permiten analizar información clínica, ayudar a interpretar pruebas diagnósticas y ofrecer a los profesionales sanitarios nuevos recursos para identificar problemas antes de que se produzcan complicaciones.

Entre los ejemplos que presentó destacó una línea de investigación que estudia la posibilidad de analizar la voz de los pacientes para identificar señales de descompensación en personas con insuficiencia cardíaca. Esta tecnología podría facilitar el seguimiento de los enfermos y ayudar a detectar alteraciones que requieran atención médica.

El cardiólogo puso en valor las investigaciones que se desarrollan en Galicia en este ámbito y las posibilidades de conectar estos sistemas con las herramientas de información clínica y teleasistencia. También se refirió a la colaboración entre Galicia y Portugal a través del proyecto New Health, que busca compartir conocimientos y avanzar hacia una atención sanitaria más accesible y coordinada.

No obstante, González Juanatey subrayó que la incorporación de estas tecnologías debe contribuir a mejorar la calidad asistencial y la igualdad en el acceso a los servicios sanitarios, sin perder la relación humana entre médicos y pacientes.

El alcalde de Cerceda, Juanatey y González Formoso Iago Lopez

Acercar el conocimiento médico a los municipios rurales

La conferencia contó con la presencia del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso; el alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez García; y la diputada provincial de Política Social, Mar García Vidal.

Durante la presentación, González Formoso destacó la trayectoria asistencial, docente e investigadora del cardiólogo y defendió la importancia de ofrecer a la ciudadanía información médica contrastada frente a la proliferación de consejos sobre salud que no siempre cuentan con respaldo científico.

“É fundamental contar con profesionais de prestixio que nos axuden a comprender mellor cuestións que afectan directamente á nosa saúde e a distinguir o que ten fundamento científico do que non”, afirmó el presidente provincial.

Formoso explicó que el ciclo pretende acercar a distintos municipios de la provincia a especialistas de referencia en medicina y ciencia, prestando especial atención a las personas mayores y a los vecinos del ámbito rural.

“É igual de importante que este coñecemento non quede nas grandes cidades, senón que chegue tamén aos concellos pequenos, para que toda a cidadanía teña acceso a información rigorosa e de calidade”, señaló.

É fundamental contar con profesionais de prestixio que nos axuden a comprender mellor cuestións que afectan directamente á nosa saúde e a distinguir o que ten fundamento científico do que non Valentín González Formoso

La conferencia de Cerceda fue la primera de este programa, que continuará en noviembre en Melide con la participación de Rafael López López, jefe del Servicio de Oncología Médica del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, que hablará sobre la prevención y el tratamiento del cáncer.

En diciembre, el ciclo llegará a A Pobra do Caramiñal con la investigadora Ana Belén Crujeiras Martínez, directora del grupo de Epigenómica en Endocrinología y Nutrición del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. Su conferencia, titulada ‘Vivir sen obesidade’, abordará las causas de esta enfermedad y los avances en su prevención y tratamiento.