Coristanco concluye el saneamiento en Amboade y Rial

Obras de saneamiento en Coristanco Cedida

El Concello de Coristanco ha finalizado las obras de los nuevos sistemas de saneamiento autónomo, que darán servicio a los núcleos rurales de Amboade (Seavia) y Rial (Cuns) y que permitirán eliminar los vertidos de aguas residuales al río. La población de estos núcleos, un total de 33 habitantes repartidos en 21 viviendas, podrán disponer ahora del servicio de saneamiento municipal.

Las actuaciones consistieron en la instalación de una fosa séptica, complementada con una reja de desbaste y una trampa de grasas como elementos de tratamiento previo, así como de un lecho de infiltración en el terreno.

El proyecto conllevó una inversión de 40.000 euros de Augas de Galicia.

Estas actuaciones se suman a las ejecutadas recientemente en los núcleos de Carantos, Podrizo, Nogueira y Rodeiro.

Por otro lado, el gobierno local destaca otros proyectos de saneamiento, como la nueva depuradora (EDAR de la Costa do Carrizal, la red de saneamiento de A Furoca y la ampliación de la de Feiranova, además de la instalación de la red de pluviales y la mejora del firme entre Outeiro y Pedrouzo. Estas actuaciones están adjudicadas o en fase de licitación y cuentan con una inversión prevista de 457.524,04 euros.