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Bergantiños

Finalizan las obras del nuevo servicio de abastecimiento en el núcleo de Bardaio

La zona nunca había tenido este servicio

Manuel Bermúdez BermúdezPonteceso
23/10/2026 18:32
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Imagen de Bardaio
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El Concello de Ponteceso ha finalizado la nueva red de abastecimiento de agua en Bardaio, en la parroquia de San Martiño de Cores, con un presupuesto de 130.000 euros. Se trata de una obra muy demandada por los vecinos, ya que este núcleo nunca tuvo servicio público de abastecimiento y dependía de pozos privados y traídas de agua vecinales.

La actuación se llevó a cabo a través del POS+ provincial, con aportación de la Diputación y del Concello, y permitirá una futura ampliación de la red hacia el núcleo de Riotorto.

El alcalde, José Manuel Mato, afirma que “estas obras constatan a aposta do goberno local por levar servizos públicos de calidade a todas as parroquias do concello. Temos a vontade de mellorar estes servizos e de executalos alí onde non existan, como foi o caso de Bardaio", afirmó.

La obra contempló la instalación de dos tramos principales de conducción de polietileno, con un total de 361 metros de tuberías de 75 milímetros de diámetro. Asimismo, se repusieron las cunetas y los pavimentos afectados mediante aglomerado asfáltico en caliente en los arcenes de la carretera  provincial DP-6805 y en las vías municipales, además de reasfaltar la calzada afectada por los trabajos.

También se renovarán las cunetas de  tierra y los pasos salvacunetas afectados. La actuación concluirá con la señalización vertical y horizontal.

 

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