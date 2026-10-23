Las pernoctaciones hoteleras en la Costa da Morte superaron las 164.000 durante este verano

Vista desde el interior del hotel O Semáforo de Fisterra EC

Los establecimientos hoteleros de la Costa da Morte registraron un buen verano, superando las cifras del año pasado en lo que a viajeros y pernoctaciones se refiere. Así lo refleja la encuesta de coyuntura turística hotelera que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entre los meses de julio y septiembre un total de 72.903 viajeros se alojaron en los establecimientos hoteleros de la zona, donde sumaron 164.290 noches. Esto se traduce en una estancia media de 2,3 días.

La Costa da Morte recibió este verano casi siete mil viajeros más que en 2025, lo que se traduce en un incremento del 10,5%. La mayor parte llegaron procedentes de diferentes puntos del país: un total de 50.288, un 4,6% más que un año atrás. No obstante, cabe destacar el fuerte incremento del turismo extranjero, con 22.615 viajeros, un 26,5% más que en el verano anterior.

El turismo nacional registró 122.897 pernoctaciones en los hoteles de la zona (un 3,3% más), en tanto que el extranjero se alojó durante 41.393 noches (un 13,3% más). No obstante, los viajeros españoles son los que más tiempo se quedan en la zona, con una estancia media de 2,4 días por los 1,8 días de los llegados de otros países.

Por períodos, el mes de agosto ha sido el de mayor tirón turístico, impulsado además por el histórico eclipse solar del día 12. Durante agosto se acercaron a la Costa da Morte 28.878 turistas que se alojaron durante 69.012 noches. La ocupación por plazas durante ese mes fue del 71,4%, rozando el 74% los fines de semana, en tanto que la ocupación por habitaciones llegó al 74,7%.

En consecuencia, agosto registró la mayor oferta hotelera del año: 1.544 habitaciones y 3.088 plazas en 110 establecimientos abiertos al público. Todo ello conllevó también un incremento del personal que trabaja en el sector, llegando a 422 personas.

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El segundo mes de mayor actividad fue julio, con 22.464 viajeros y 54.358 pernoctaciones, con una ocupación por plazas por encima del 57%. De hecho, la mayor estancia media del verano se dio en julio, con 2,42 días por los 2,39 de agosto.

Finalmente, septiembre cerró con 21.561 visitantes y 40.920 noches en los establecimientos hoteleros.

Panorama autonómico y nacional

Por lo que respecta a Galicia, las pernoctaciones subieron un 7% en septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta un total de 1.207.551, según los datos publicados este viernes por el INE.

Este incremento está por encima del avance del 1,7% en las pernoctaciones en el conjunto de España, en donde se superaron los 40 millones.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 82,71 euros en Galicia, lo que representa una subida del 5,4% interanual. Esta cifra está lejos de la media española de 141,61 euros, en donde hay un aumento del 7,4%.

A nivel estatal, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron en septiembre un 1,7% interanual y superaron los 40,1 millones.

Por países de origen de los turistas internacionales, Reino Unido y Alemania se mantuvieron un mes más como los principales mercados emisores, al concentrar el 27,2% y el 17,4% de las pernoctaciones de no residentes, respectivamente. A continuación se situaron los viajeros procedentes de Francia (6,9%), Estados Unidos (4,7%) y Países Bajos (4,6%).