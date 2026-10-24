Juan Bautista Mato presenta en Cabana su libro 'Cociña do mar'

José Muíño, Juan Bautista Mato y Xosé Manuel Varela, en la presentación Concello Cabana

El Centro de Interpretación do Estuario do Anllóns, situado en la antigua capilla de Sinde, en Cabana, acogió el viernes la presentación del libro gastronómico 'Cociña do mar', de Juan Bautista Mato Castro.

El autor estuvo acompañado en la presentación por el alcalde de Cabana, José Muíño, y del escritor Xosé Manuel Varela.

El acto incluyó una degustación de pequeños bocados relacionados con el contenido del libro.