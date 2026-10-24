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Bergantiños

La junta local de Coristanco de la AECC celebra este domingo un nuevo xantar solidario

La cita es en el polideportivo municipal

Redacción Carballo
24/10/2026 20:16
Asístentes al xantar solidario de 2025
Imagen de la pasada edición de la cita solidaria
Raúl López
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La junta local de Coristanco de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) celebra este domingo una nueva edición de su xantar solidario. El evento volverá a tener como escenario el pabellón polideportivo de San Roque, a partir de las 14 horas.

El xantar será amenizado con música en directo a cargo de Rocío Pérez, que compartirá protagonismo sobre el escenario con la regueifera Lupe Blanco. Desde la junta local anuncian que las coplas de la popular regueifeira coristanquesa no será la única sorpresa incluida en el programa.

La presidenta en funciones de la junta local, Mari Carmen Facal, en nombre propio y del resto de la junta directiva, quiere agradecer la colaboración prestada por el Concello de Coristanco, empresas y comercios del municipio, a la vez que destaca el espíritu solidario de los coristanqueses.

La entidad cumple este año tres décadas de vida y lo hace incorporando savia joven a su junta directiva, con lo que su futuro está asegurado.

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